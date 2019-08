Bei vorausgesagtem gutem Wetter können sie weit über 500 amerikanische Autos und 150 Motorräder aus der Nähe bestaunen. Veranstalter des Treffens ist in diesem Jahr erstmals der Sportverein 1920 TuS Immendingen, der den Gründer und langjährigen Initiator Michael Flum bei der aufwändigen Organisation unterstützt.

Beim zehnten Meeting erwarten die Besucher wieder zahlreiche Highlights rund um die Welt der amerikanischen Fahrzeuge. Erstmals wird ein 1934er Dragster bei der Schau dabei sein. Der Rennwagen hat 900 PS.

Die Vorbereitungen für die hinsichtlich der Besucherzahl größte Veranstaltung in der Gemeinde Immendingen sind in der heißen Phase. Erste Absperrungen von Plätzen wurden bereits vorgenommen.

Immendingens Bürgermeister Markus Hugger führt zehnte Benefiz-Motorradtour an

Zum Meeting selbst, das am Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr stattfindet, wird es neben Sperrungen aller Parkplätze am Rathaus und der Donauhalle auch Straßensperrungen geben. Diese gehen über die reine Ausstellungfläche auf der Hindenburg- und Jahnstraße, dem Schlossplatz, der Donauhallenwiese und dem gesamten Schulgelände hinaus – betroffen ist hauptsächlich die Bachzimmerer Straße.

Wer am Sonntag zum zehnten Meeting kommt, kann laut Michael Flum wieder den Blick auf eine große Zahl von amerikanischen Fahrzeugen der Autobauer Chevrolet, Pontiac, Ford, Dodge, Oldsmobile, Corvette, Hummer sowie US-Cars vieler anderer Marken werfen. Die Modelle reichen von Straßenkreuzern über Sportwagen, Vans, Pickups und Dragster bis zu Oldtimern, sogar aus den 20er und 30er Jahren.

„Bei den Dragstern ist in diesem Jahr erstmals ein 1934er Willys Woody Wagon mit 900 PS dabei“, erzählt Flum. „Dessen schnellster Lauf bisher waren 8,59 Sekunden auf einer Viertel Meile, was 402 Metern entspricht.“ Das Fahrzeug wird bei der zehnten Schau innerhalb einer eigenen Schau vorgestellt.

Neben der Ausstellung mit US-Cars und Motorrädern planen die Organisatoren wieder verschiedene Wettbewerbe. Bei einem dieser „Contests“ geht es darum, welcher Motor den besten Sound auf die Straße bringt. Die Entscheidung über den Sieger treffen jeweils die Besucher durch ihren Applaus.

Ausgezeichnet werden auch die ältesten, die neuesten, die PS-stärksten, die originellsten sowie die Fahrzeuge, die die weiteste Anreise hatten. Viele Teilnehmer des Meetings nehmen hunderte Kilometer auf sich, um nach Immendingen zu kommen. Bei ausländischen Autobesitzern führen die Schweizer, aber auch Österreicher oder Franzosen sind mit von der Partie. Die Sieger der Wettbewerbe erhalten jeweils eigens für das Meeting kreierte Pokale.

Auch beim zehnten US-Car-Treffen wird es wieder eine Händlermeile geben, auf der Accessoires rund um den „American way of drive“ (amerikanische Art des Fahrens) erhältlich sind und die von den Besuchern stets gut angenommen wird. Für die zum Meeting passende, stylisch amerikanische Musik sorgt die Rock ‚n‘ Roll Band „Ballroom Stompers“. Die Bewirtung der Besucher übernimmt der TuS wieder auf dem Schulhof der Grundschule.

Live-Pinstriping

Ein weiteres Mal gibt es beim US-Car-Meeting 2019 als besondere Attraktion wieder ein „Live-Pinstriping“. Bereits 2014 gastierte der kalifornische Meister dieses Faches, Herb Martinez, in Immendingen. 2017 war der deutsche Pinstriper Schizo dabei. Unter den Händen solcher Künstler werden Autos und Motorräder zu Kunstwerken. Sie beherrschen die Kunst, Linien frei Hand mit Hilfe eines speziellen Pinsels auf die Lacke aufzubringen perfekt. Das Handwerk des „Pinstripe“, was aus dem Englischen übersetzt „Nadelstreifen“ heißt, hat seinen Ursprung in den 1940er Jahren. (feu)