Löffingen – Begegnungen, Gespräche und Zusammenhalt: All das stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs, zu dem die Stadt Löffingen dieses Jahr in die Bürgerhalle nach Unadingen eingeladen hatte. „Wir möchten mit dieser Veranstaltung den Zusammenhalt und den Gemeinsinn stärken“, so Bürgermeister Tobias Link, der die vielen Gäste im Anschluss zum Sektempfang bat und appellierte, sich ins Buch der Stadt einzutragen.

Der Musikverein Unadingen sorgte beim Neujahrsempfang für die guten Töne. | Bild: Silvia Bächle

Gerold Bächle, das Sportvorbild

Körperlich nicht mehr in Topform und doch hat Gerold Bächle die seltene Auszeichnung der 50. Wiederholung des Deutschen Sportabzeichens erlangt. Damit, so Laudator Ottmar Heiler, setzte er nicht nur ein Zeichen für das Sportabzeichen selbst, sondern auch für die Tatsache, dass dieses kein Attribut des Leistungssportlers sei. Angefangen mit Fußball in Villingen (FC 08), führte ihn der Weg über den SC Schwenningen (Schwarzwald-Bodensee-Liga) bis hin zum FC Löffingen, wo er auch ein neues Zuhause fand. Bächle spielte nicht nur beim FC Löffingen, als Spielführer unter Trainer Rudi Stiegeler führte ihn der Weg auch in die Landesliga. In 30 Jahren als Trainer – von Löffingen, Pfohren, Bonndorf, Donaueschingen und vielen Stationen mehr – konnte er 13 Meistertitel erringen. 20 Jahre vertrat er Löffingen beim längsten Abfahrtsrennen (14,6 Kilometer) der Welt, dem Inferno-Rennen im Berner- Oberland. Daneben war er zehnmal beim Ski-Schwarzwaldmarathon dabei, bei den Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln, er war aktiver Tennisspieler und seine Leidenschaft galt auch dem Tischtennis, der Leichtathletik, dem Schwimmen und dem Surfen.

Als sportliches Vorbild wurde Gerold Bächle (rechts) ausgezeichnet. Er hat zum 50. Mal das Sportabzeichen absolviert. Dafür gab es von Bürgermeister Tobias Link und Laudator Ottmar Heiler einen Keramikteller. | Bild: Silvia Bächle

Werner Schonhardt – der Mann des Ehrenamts

Ortsvorsteher Manfred Furtwängler hielt die Laudatio auf den Mann des Ehrenamts, den Macher und das Vorbild für jeden Verein und die Gemeinde. Die Rede ist von Werner Schonhardt. 24 Jahre hat er sich als Vorsitzender der Göschweiler Vereine eingebracht, organisiert und kooperiert. 30 Jahre war er aktives Mitglied im Musikverein und hat 16 Jahre lang als Vorsitzender diesen geprägt. Seine Gestaltungskraft brachte Schonhardt 15 Jahre als stellvertretender Vorsitzender beim Blasmusikverband Hochschwarzwald ein. Nicht nur seinen Ort Göschweiler hat er in seiner 25-jährigen Tätigkeit als Ortsvorsteher geprägte. Schon bevor andere an ein Mitfahrtaxi dachten, hatte es Schonhart schon umgesetzt und auch seine Bildergalerien über sein Göschweiler ist bezeichnend für sein Ehrenamt. Nicht zu vergessen sein Engagement bei den Leistungsschauen.

Beim Badnerlied wird selbstverständlich aufgestanden und bei einigen Besuchern des Neujahrsempfangs wandert eine Hand ganz von selbst in Richtung Herz. | Bild: Silvia Bächle

Egon Albert und seine Vorzeigerentner: Mancher Ort beneide Löffingen um seine Rentnergruppe, so Manfred Furtwängler. Die handwerklich begabte Rentnerbrigade hat Bänke in Göschweiler und den Ortsteilen gezimmert und angebracht. Dazu haben sie die Mauer des Käsekellers bei der Ruine Stallegg und viele weitere handwerkliche Dinge ehrenamtlich in Angriff genommen. Nicht zu vergessen ihr Engagement an den Waldkindergärten der Gemeinde. 2600 Arbeitsstunden haben die Rentner um den Motor Pfarrhisler (Egon Albert) investiert. Zur Gruppe gehören Bertold Müller, Werner Baader, Franz Mühlbauer, Rudolf Duttlinger und Siegesmund Hüttlin. (pb)

