von Franz Dreyer

Musikalischen Hochgenuss gab es am Sonntag in Aulfingen gleich bei zwei Veranstaltungen. Das Interesse, den Frontmann der ehemaligen Klostertaler, Markus Wolfahrt, bei seinem stimmungsvollen Adventskonzert erleben zu können, war noch weitaus größer als bei der vom Musikverein und der Pfarrgemeinde bereits im vergangenen Jahr gebotenen Konzert. Nicht ohne Stolz konnte Vorsitzender Daniel Biehler, ein langjähriger Fan des beliebten Volksmusikers, zum Auftakt darauf verweisen, dass durch den Ansturm der Interessenten die Karten in wenigen Tagen vergriffen waren und auch die zusätzliche Nachmittagsveranstaltung in der festlich geschmückten und zum Konzertsaal gewordenen Pfarrkirche St. Nikolaus voll ausgebucht war. „Es ist außergewöhnlich, was man in Aulfingen zu Stande brachte“, so die einhellige Bewertung der Konzertbesucher.

Von den Darbietungen des Sängers und Interpreten waren die Besucher begeistert und berührt. Mit seinem dargebotenen Projekt „Alpynia“ entführte er die Zuhörer in fantastische Klangbilder und bot musikalische Entspannung als Schlüssel zur inneren Einkehr. Nach dem mit dem Flügelhorn einleitenden „Canto del sole“ nahm er das begeisterte Publikum mit seiner brillanten Stimme gleich mit bei dem Lied „Alle Jahre wieder“. „Aulfingen ist mit seiner unglaublich starken Dorfgemeinschaft fast meine Lieblingsgemeinde“, so sein Kompliment. Die von Wolfahrt zu Gehör gebrachten Weisen steigerten sich immer mehr, vom „Fest der Liebe“, „Grenzenlose Freiheit“ über „Cry with the eagle“ bis hin zu dem weiteren Höhepunkt „Viva Montagna“.

Quasi als Geschenk an den Star kündigte Stefan Weiler vom Vorstandsteam eine gelungene Überraschung an: An der Orgel von Tobias Hilbert begleitet, sang das hingerissene Publikum die Weihnachtslieder „ Gnadenvolle Nacht“ und „Oh welch ein süßes Freudenwort“. Mit weiteren Werken und rührenden, aber auch fröhlichen Weihnachtsgeschichten, ließ der Sänger und Meister am Flügelhorn bei der romantischen Klangkulisse des Gotteshauses das Publikum an seiner Gefühlswelt teilhaben. Mit dem „Ave Maria“ war eigentlich der emotionale Höhe- und Schlusspunkt der Konzerte erreicht. Dem Künstler gelang zum Abschluss der Benefizkonzerte mit „Es wird scho glei dumpa“, dem Andachtsjodler und „Ciao d`amore“ noch eine Steigerung. Der Betrag, welcher der Veranstalter für den Kartenverkauf erhält, geht an das sich im Aufbau befindliche Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe.

Von der Vorstellung des Projektes durch Maria Hansmann gerührt, verdoppelte Markus Wohlfahrt gleich die Summe.