von Franz Dreyer

Seit Jahren bildet der von der katholischen Frauengemeinschaft jeweils im Herbst veranstaltete Kabarettabend eine Erfolgsgeschichte: Eine voll besetzte Festhalle, ein erfolgreicher Kartenvorverkauf und ein begeistertes Publikum sind Attribute des zu einer festen Größe gewordenen Teils im örtlichen Kulturleben.

Auch in diesem Jahr wurde Aulfingen wieder zum Treffpunkt der Comedy-Freunde aus der ganzen Umgebung. Mit dem Auftritt der „Schrillen Fehlaperlen“ wurde wieder der Geschmack des Publikums getroffen. In dem dreistündigen Programm mit dem Titel „Liebe Frust und Leberwurst“, besangen die vier Darstellerinnen aus dem Fehlatal in zu den Darbietungen jeweils passenden Kostümen die Tücken, die der Alltag zu bieten hat: Die Irrfahrt durch neu gestaltete Supermärkte, das Liebesleben und tolles amüsantes mehr. Vieles wurde von bis an die Grenzen gehend humorvoll offen gelegt und schonungslos präsentiert. Ihr Gitarre spielender Quotenmann Ferdi vertonte die Umkleidepausen und zeichnete sich durch geradezu unerschöpfliche Darbietungen, auch mit zweideutigem, messerscharfem Inhalt aus. Schon beim Titelsong ging das Publikum begeistert mit, weiter gesteigert mit „Manche Frau denkt bei der Hochzeitsfeier lieber einen Depp als gar keinen Mann“. Ferdi wusste es: Wenn Männer ihre Hormone in die rechte Spur bringen wollen, hilft ein Lied zu singen, deshalb gibt es so viele Männergesangverein. Mit Songs wie „Gute Nacht Karlheinz, bei dir war´s sche, gerade auf dem Rücksitz in deinem BMW„, dem Hit „ Aber mir roichts“ und einer Fülle weiterer Angriffe auf die Lachmuskeln durch grandios dargebotene Songs steigerte sich die Stimmung im Saal von Höhepunkt zu Höhepunkt und damit auch der Applaus. Mit zwei Zugaben und einer Saalrunde fand der für das Publikum unvergessene Abend einen fulminanten Abschluss.