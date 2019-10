In vier Wochen steht zumindest für einen Teil der Bevölkerung der Region Geisingen die nächste Wahl an: Die Kirchengemeinderatswahl der evangelischen Kirchengemeinde. Am Sonntag, 1. Dezember, findet die Wahl statt. Derzeit liegt die Wählerliste im evangelischen Pfarramt in Geisingen bis zum kommenden Freitag, 25. Oktober, zur Einsichtnahme auf. Neben der Wahl zum Kirchengemeinderat der Geisinger Kirchengemeinde finden noch die Wahlen für die Landesynode statt. Hierfür kandidiert der Geisinger Pfarrer Thomas Gerold für den Wahlbezirk Balingen-Tuttlingen.

Thomas Gerold möchte neuer theologischer Vertreter des Landkreises Tuttlingen in der Synode werden. „Für die Synode kandidiere ich, weil ich mich für eine Kirche einsetze, die die Bibel als Richtschnur hat, die Jesus Christus als den Weg zum Vater verkündet und die ihre Gemeinden personell und finanziell gut ausstattet“, sagt Gerold. Er kandidiert auf der Liste „Lebendige Gemeinde“ für den Wahlbezirk Tuttlingen-Balingen. „Balingen ist ein riesiger Bezirk“, sagte Gerold. Für die drei Plätze der Theologen gibt es drei Kandidaten, hier ist eine echte Wahl möglich, so der Geisinger Pfarrer. Die Synode besteht aus Laien und aus Pfarrern und tagt in Stuttgart.

Sie stehen beide am 1. Dezember zur Wahl: Lilija Groß als einziges Mitglied des bisherigen Gremiums des Kirchengemeinderates und Pfarrer Thomas Gerold für die Wahl der Landessynode. | Bild: Paul Haug

Nicht so weit müssen die Mitglieder des Geisinger Kirchengemeinderates zu den Sitzungen fahren. Diese finden nämlich in Geisingen statt. Derzeit besteht der Kirchengemeinderat noch aus Lilija Groß, die auch wieder kandidiert. Nicht mehr kandidieren werden Andreas Hermes, Hannelore Fromm, Helga Schiek und Ellen Siegwart.

Der Geisinger Kirchengemeinderat besteht aus sieben Mitglieder, es gibt für die Wahl am 1. Dezember auch sieben Kandidaten. „Wir sind froh, sieben Kandidaten für die Kirchengemeinderatswahl gefunden zu haben“, so Thomas Gerold. Die meisten der bisherigen Mitglieder des Gremiums haben aus verschiedenen Gründen erklärt, nicht mehr zu kandidieren. Der Wahlausschuss muss noch über die Liste befinden, dann steht einer Wahl nichts mehr im Weg. Die Wahlunterlagen erhalten alle Wahlberechtigten nach Hause, wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder über 14 Jahren. Die Wahl findet dann am 1. Dezember, dem ersten Advent, nach dem Sonntagsgottesdienst, also um elf Uhr statt, und dauert bis 16 Uhr. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Nach der Auszählung besteht noch die Möglichkeit, Einsprüche gegen die Wahl vorzunehmen, deshalb bedarf es einiger Zeit, wie auch bei Kommunalwahlen, bis das neue Gremium dann vereidigt werden kann. Frühestens am vierten Advent, dem 22. Dezember, so Gerold, aber vermutlich wird dies auf einen Sonntag nach den Weihnachtsferien verschoben. Solange bis das neue Gremium auf das Amt vereidigt werden kann, ist noch das bisherige Gremium im Amt. Was sich der Geisinger Pfarrer natürlich wünscht, ist eine hohe Wahlbeteiligung.

Die Kandidaten

Die evangelische Kirchengemeinde Geisingen hat knapp 1200 Gemeindeglieder. Aufgrund dieser Größe beträgt die Größe des zu wählenden Kirchengemeinderates sieben Mitglieder. Die Kandidaten für das Gremium sind Lilija Groß, Wolfgang Blanz, Stefanie Brodscholl, Irene Ehler, Beate Pendzialek, Matthias Tunnjuck und Sylvia Wienand. Die Wahl findet am 1. Dezember von 11 bis 16 Uhr statt. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. (ph)