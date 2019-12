Seniorennachmittag in Kirchen-Hausen: Dazu luden Barbara Kratz und Theresia Villringer ein, und finden in vielen Helfern immer Unterstützung. In einem Jahr der Jugendclub, der sich dann mit der katholischen Frauengemeinschaft abwechselt.

Seniorenclub sucht nach neuen Leitern

In diesem Jahr war die Frauengemeinschaft an der Reihe, die erst vor wenigen Wochen neu gewählte Vorstandschaft sorgte für das leibliche Wohl. Sie haben im Vorfeld des Nachmittages viele Kuchen gebacken. Aber auch die Jugend war zahlreich vertreten. Da im nächsten Jahr wieder Firmung ist, haben die Firmlinge zahlreiche Projekte,an denen sie teilnehmen. Eines davon ist die Mitgestaltung und Mithilfe beim Seniorennachmittag. Die Firmlinge übernahmen das Einschenken von Kaffee, brachten den Senioren die von ihnen gewünschten Kuchen und trugen zur Unterhaltung der Anwesenden bei. Theresia Villringer begrüßte die Senioren im voll besetzten Pfarrheim und kündigte an, dass sowohl sie wie auch Barbara Kratz, die beiden den Seniorenclub leiten, nach Nachfolgern suchen. Sie appellierte an die Senioren, bei der Suche zu helfen. Zum Programm trugen auch zahlreiche Vorträge der Firmlinge mit verschiedenen Auftritten bei. Seien es Gedichte oder auch Lieder, einige der Firmlinge betätigten sich ebenfalls als Musiker beim Programm.

Grußwort des Ortsvorstehers

Ortsvorsteher Christoph Moriz ließ es sich nicht nehmen, einige Worte an die Senioren zu richten. Der Seniorenclub wurde 1974 als Altenwerk gegründet, Theresia Villringer und Barbara Kratz übernahmen das Amt von Werner Elsäßer. Die neue Vorsitzende der Frauengemeinschaft, Katrin Moriz, konnte neben den Firmlingen auch Musiker willkommen heißen. Harald Stadelmann und Martin Elsäßer mit den Gitarrenschülern Nina Pekau, Jule Rösch und Elias Haug begleiteten die Senioren beim Singen von Weihnachtsliedern.