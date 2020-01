Kurz am Steuer eingenickt ist nach Polizeiangaben offensichtlich am Freitagmorgen 6 Uhr der 69-jährige Fahrer eines Mitsubishis, der die Alemannenstraße aus Richtung Neudingen in Richtung Ortsmitte befuhr und kurz nach dem Ortseingang auf der in einer langen Geraden verlaufenden Alemannenstraße nach links von der Fahrbahn abkam und unmittelbar an der dortigen Haltestelle des Linienverkehrs gegen einen Hydranten und eine sich hinter dem Hydranten befindliche Gartenmauer stieß. Am Wagen des Unfallverursachers entstand Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Der Hydrant und die Gartenmauer wurden leicht in Mitleidenschaft gezogen. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand, an der Bushaltestelle warteten keine Fahrgäste“, informierte ein Polizeisprecher.

Das Polizeirevier Tuttlingen leitete gegen den 69-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.