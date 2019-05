Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren aus der Region Geisingen ist es zu verdanken, dass ein Brand in Gutmadingen am Freitagmorgen noch einmal glimpflich ausging.

Gegen 11 Uhr wurde der Feuerwehr gemeldet, dass im Schuppen eines leerstehenden Bauernhauses ein Brand ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute an der Brandstelle an der Alemannenstraße drang bereits Qualm aus dem Schuppen. Schnell und routiniert wurde der erste Löschangriff gestartet und kurze Zeit später war das Feuer bereits gelöscht. So konnte ein Ausbreiten des Brandes und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Durch die enge Bebauung am Brandobjekt gestalteten sich die Löscharbeiten nicht einfach. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Unklar ist auch die Brandursache. Denkbar wäre ein technischer Defekt im Bereich der Stromversorgung. Was letztlich den Brand auslöste, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Im Einsatz waren neben Angehörigen der Feuerwehren Geisingen, Gutmadingen und Kirchen-Hausen auch Rettungskräfte des Roten Kreuzes Geisingen und Tuttlingen, sowie die Drehleiter der Tuttlinger Feuerwehr mit ihrer Bedienmannschaft. Auch der neue Tuttlinger Kreisbrandmeister Andreas Narr verschaffte sich an der Einsatzstelle ein Bild von den Löscharbeiten.