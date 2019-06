Alle vier Jahre organisiert die Grundschule Kirchen-Hausen ein Schulfest. Damit kommt jedes der Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse in den „Genuss“, ein solches Schulfest mit zu organisieren und vor allem auch durchzuführen.

Das macht Spaß, Waffeln und Kaiserschmarren herstellen und gegen einen kleinen Obolus zugusten der Klassenfahrt verkaufen. | Bild: Paul Haug

Was gibt es Schöneres für die Schüler, als ein solches Fest vorzubereiten, Projekte auszuarbeiten und dann stolz den Eltern und anderen Besuchern zu zeigen, was in der Grundschule gelernt wird. Hier werden die Weichen für das Leben gestellt, bevor die Kinder dann auf weiterführende Schulen gehen. In allen Schulräumen war etwas geboten, überall ein anderes Thema.

Geisingen Wie zwei Bürgermeisterbewerber in Geisingen zum Magnet für 800 Interessierte werden Das könnte Sie auch interessieren

Das sorgte für Kurzweil bei den Besuchern, vermittelte aber auch Informationen. Schulleiterin Simone Rudolf hatte mit ihrem Kollegium viel Zeit und Energie in die Vorbereitung gesteckt, und damit auch die Kinder mehr oder weniger „angesteckt“. Thematisiert wurden etwa die Bergwelt, der Bodensee oder die Ritterzeit.

Geisingen Ein großer Auftritt für kleine Geisinger Musiker Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Rittern gab es diverse Pasten zum Probieren als Rittermal, im Zimmer „Bodensee„ etwa gab es Waffeln und Drinks.

Kletterwand lockt

Draußen auf der Schulwiese wartete eine Kletterwand auf die Kinder, die sich unter Anleitung von Fachpersonal und entsprechend gesichert nach oben kraxelten und wieder abseilten. In der Kirchtalhalle war durch die Eltern eine Verpflegungsstation, einen Auftritt hatten auch die Kinder der Bläserklasse der Schule unter der Leitung von Stefanie Jansen.

Geisingen Wie Geisinger Viertklässler bei Jugend trainiert für Olympia abschneiden Das könnte Sie auch interessieren

Seit letztem Herbst werden die jungen Musiker unterrichtet und zeigten stolz was sie bereits können unter Beifall der Gäste und Zuhörer.