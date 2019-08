Ganz im Zeichen des Reitsports steht die Region Geisingen in den nächsten Tagen: Der Reitverein Kirchen-Hausen veranstaltet am kommenden Wochenende, 10. und 11. August, sein diesjähriges Reitturnier auf dem Reitgelände des Geisinger Ortsteils. An beiden Tagen ist um acht Uhr Beginn. Bis jetzt liegen rund 390 Nennungen für die verschiedenen Prüfungen vor, die am Sonntag als Höhepunkt eine Springprüfung der Klasse M haben. Dieses Springen beginnt um 17 Uhr. Bei allen Wettbewerben sind Zuschauer willkommen, informiert der Reitverein.

Auf dem Turniergelände beim Sportplatz in Kirchen-Hausen starten am Samstag, 10. August, die Teilnehmer mit einer Springpferdeprüfung A, um neun Uhr beginnt eine Stilspringprüfung Klasse A, und um 10.30 Uhr ein Stilgeländewettbewerb, der um 12 Uhr mit einem Stilspringwettbewerb weitergeht. Um 13 Uhr ist eine zwei-Phasen Springprüfung Klasse A vorgesehen und um 14.30 Uhr eine Springprüfung Klasse E mit Siegerrunde. Um 16 Uhr beginnt eine Punkteprüfung A, und um 17.30 Uhr eine Springprüfung Klasse L.

Am Sonntag, 11. August, starten die Teilnehmer der Springprüfung Klasse A, um elf Uhr gibt es eine weitere Springprüfung A, um 12.30 Uhr sind die jüngsten Reiter an der Reihe mit einem Führzügelwettbewerb, anschließend gibt es einen Reiterwettbewerb und einen Führzügelwettbewerb mit Kostümwechsel. Um 15.30 Uhr ist eine Punktespringprüfung Klasse L vorgesehen, ab 17 Uhr gibt es dann die Springprüfung Klasse M und ab 18 Uhr einen Geländeritt-Wettbewerb.

Auf dem Nebenplatz ist um 9.30 Uhr eine Dressurprüfung Klasse E, und ab 12.30 Uhr eine Dressurprüfung Klasse A vorgesehen.