von Franz Dreyer

Die Gestaltung des künftigen Neubaugebietes Hanfgarten stand im Mittelpunkt der jüngsten Ortschaftsratssitzung, an der auch Bürgermeister Martin Numberger teilnahm. Die in einer früheren Sitzung bereits erfolgten grundlegenden Überlegungen wurden als Vorschlag für die nachfolgende Beschlussfassung im Gemeinderat vertieft und konkretisiert.

Stadtplaner Thomas Kreuzer und Architekt Martin Weißhaupt hatten für die umfangreichen Beratungen insbesondere zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung ein zielführendes Arbeitspapier vorgelegt.

Abweichend von der früheren Festlegung hat der Ortschaftsrat in der Sitzung den Vorschlag des Stadtplaners positiv aufgenommen, die Breite der Erschließungsstraßen anstelle von 7,50 Meter auf 6,50 Meter zu reduzieren und diese als Wohnstraßen mit gestalterischen Elementen auszubilden, verkehrsberuhigt auf 30 Stundenkilometer. Diese Regelung hat den Vorteil, dass größere Baugrundstücke entstehen, weniger Fläche versiegelt wird und in formeller Hinsicht das Baurecht im beschleunigten Verfahren erreicht werden kann. Kreuzer nannte hierzu einen ambitionierten Zeithorizont: „Wenn alles gut läuft, könnte der Bebauungsplan bereits im März des kommenden Jahres Rechtskraft erlangen“, so seine Einschätzung.

Was die planungsrechtlichen Festsetzungen und die Bauvorschriften anbelangt, bestand Einigkeit darüber, keine zu weitgehenden Vorschriften zu erlassen. Ortsvorsteher Jürgen Keller brachte es hierzu auf den Punkt: „Im Vertrauen darauf, dass Gebäude errichtet werden, die aus Leipferdinger Sicht Sinn machen, sollten so wenig wie möglich Einschränkungen vorgenommen werden“.

Die verabschiedeten Vorschläge sehen unter anderem vor, das Gebiet als allgemeines Wohngebiet auszuweisen, wobei über den Wohnungsbau hinausgehende Parameter beschränkt werden. Also beispielsweise Kleintierställe nicht zulässig sind. Vorgesehen ist eine offene Bauweise mit Einzel- oder auch Doppelhäusern. 30 Prozent der Bauplatzgröße dürfen überbaut werden. Je nach Dachform sind Gebäudehöhen bis zu elf Meter möglich.

Vorgegeben wird auch ein Pflanzgebot mit mindestens einem Baum je Grundstück und eine Regenwasserrückhaltung. Die nachzuweisenden Stellflächen sind mit einem wasserdurchlässigen Belag herzustellen. Auch mit Blick auf das Artensterben sind für Grünflächen blütenreiche Saatgutmischungen zu verwenden.