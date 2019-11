von Thomas Schröter

Ein Teilbereich der von der Bundesstraße her unter der Donau verlaufenden und weiter durch das Geisinger Ried führenden Wasserleitung ist defekt und muss erneuert werden. Der Gemeinderat stimmte bei seiner jüngsten Sitzung einem Vorschlag der Stadtverwaltung zu und vergab die Arbeiten als Anschlussauftrag, die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 82 000 Euro.

Bei den Arbeiten soll im Bereich zwischen Bundesstraße und Unterer Riedweg unter die Donau im Bohrspülverfahren eine neue Leitung gelegt werden. Dieser zur Reparatur beziehungsweise Erneuerung anstehende Teil des Geisinger Wasserversorgungsnetzes ist, wie Stadtbaumeister Christian Butschle ausführte, bereits stillgelegt worden als der Leitungsschaden, der im Bereich unter der Donau liegt, Mitte Oktober festgestellt wurde. Als Bypass dient, wie Butschle erläuterte, seither und für die Dauer der anstehenden Arbeiten die erst vor kurzem gebaute und in Betrieb genommene neue Wasserleitung, die vom Unterer Riedweg Richtung Holcimstraße führt. „Damit können wir einerseits die Wasserversorgung sicherstellen und andererseits Wasserverluste vermeiden“, so Christian Butschle.

Auf Vorschlag von FW/FDP-Fraktionschef Paul Haug, dem der Gemeinderat bei seinem Votum folgte, prüft die Stadtverwaltung über die jetzt in Auftrag gegebene Reparaturstrecke hinaus, wie hoch die Kosten für eine Erneuerung der Wasserleitung im weiteren Verlauf, das heißt im Bereich von Unterer Riedweg bis zur ehemaligen Holzwollfabrik Nagel und dem Landwirtschaftsbetrieb des Pflegeheims Haus Wartenberg, ausfallen. Sind diese Kosten ermittelt, wird der Gemeinderat darüber zu entscheiden haben, ob und wann auch diese Leitungserneuerung in Angriff genommen werden soll. Laut Haug weist das Ried einen „sauren und aggressiven“ Boden auf, der die Wasserleitung immer wieder richtiggehend „zerfrisst“. Die Leitung werde zunehmend zu „Flickwerk“, ihre Erneuerung sei dringend geboten.

Wie Stadtbaumeister Christian Butschle im Gespräch mit dem SÜDKURIER bestätigte, ist es an der Wasserleitung, die von der Bundesstraße her kommend unter der Donau und weiter durch das Ried führt, in den letzten Jahren häufiger zu Schäden gekommen. Die Gussleitung habe, so Butschle, mittlerweile ein beträchtliches Alter erreicht, so dass man schon deshalb über eine baldige Erneuerung zumindest nachdenken müsse.