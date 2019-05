Wenn eine Ära endet, kann im Anschluss daran eine neue Ära beginnen. Diese musikalische Ära hat einen Namen in Geisingen und am Zürichsee: Rudolf Barth. Dort war er „20 Jahre intuitiver Musiker und hervorragender Pädagoge“ wie die Zürichsee-Zeitung im Januar 1999 über den Weggang von Rudolf Barth berichtete. Er suche eine schöpferische Pause, ein neues Umfeld, neue Herausforderungen, war seine Aussage in dem damaligen Interview. Die Leitung der Jugendmusik oberer rechter Zürichsee kommentierte damals: „Mit Rudolf Barth geht eine bedeutungsvolle Ära zu Ende“. Im April 1999 begann dann eine neue Ära für die Stadtmusik Geisingen. Dort stand ein Wechsel an der Spitze der Stadtmusik an, nachdem Ingrid Fromm das Dirigentenamt abgab. Es gab in Geisingen einige Bewerber, und auch Rudolf Barth war dabei. Er hatte sich aber auch noch um eine Dirigentenstelle im Raum Waldshut beworben. „Eine neue Herausforderung, werde ich genommen oder nicht“, betont Barth im Nachhinein.

Familie muss mitmachen: Und da gab es ja auch im familiären Umfeld einiges abzuklären. Zuerst war die Familie dagegen, dann beriet man sich. Ehefrau Anita, ebenfalls Pädagogin, ging nach der Familienpause zurück ins Arbeitsleben, Rudolf Barth übernahm teilweise den Haushalt, aber hatte nun auch Zeit für eine neue Herausforderung. „Es war ungewiss, beim Probedirigat habe ich gleich gemerkt, hier ist eine Kapelle, die etwas kann und aus der noch mehr herauszuholen ist. Der damalige Vorsitzende und Bürgermeister Hans Sorg hat mir dann angerufen und nochmals um ein Probedirigat gebeten“, erinnert sich Barth, der seit 20 Jahren die Stadtmusik Geisingen als Dirigent von Erfolg zu Erfolg führt. „Was soll ich da nochmals kommen und werde dann doch nicht genommen“, war damals seine Antwort. Doch Bürgermeister Sorg habe ihm dann gesagt: „Im Vertrauen, die Musiker wollen Sie, aber es gibt noch Gesprächsbedarf“. Aus denen wurden inzwischen 20 erfolgreiche Jahre. Zwei Jahrzehnte, in denen es nicht nur freudige Stunden gab. Er hat einmal als Appell an die Musiker gesagt: „Wenn ihr nicht wollt, ich habe vor und nach jeder Probe, wenn ich nach Hause fahre, 45 Minuten Zeit zum überlegen“.

In verschiedene Rollen schlüpft Rudolf Barth immer wieder. Hier beispielsweise in die Rolle des Huckleberry Finn beim einem Werbekonzert in der Schule. Die Werbung und Ausbildung von Nachwuchs ist ihm sehr wichtig. | Bild: Paul Haug

Kommt Barth überhaupt? Viele Stadtmusiker glaubten seinerzeit nicht, dass eine solche Kapazität das Dirigentenamt überhaupt annimmt, und wenn, dann vielleicht nicht lange. Er hat dann mal für drei Jahre zugesagt. Es wurden zehn Jahre, beim Zehnjährigen 2009 hat er gesagt: „Solange das Feuer noch brennt, bleibe ich Euer Dirigent“. Hierfür erhielt er beim Konzert tosenden Beifall, und es gibt offensichtlich noch viel Brennstoff für das Feuer in Form von vielen Ideen.

Barth als Komponist: Rudolf Barth ist nicht nur ein Musiker par excellence, sondern auch Komponist. So wurde anlässlich seiner zehnjährigen Dirigentenzeit seine Komposition „The Ghan“, ein musikalisches Reisetagebuch aus Australien, uraufgeführt. Viele erinnern sich noch an die Kompositionen „Il Campanile“, die er im Urlaub in Italien komponierte und die 2006 zusammen mit dem Kirchenchor uraufgeführt wurde. 2014 komponierte er im Urlaub anlässlich des Stadtjubiläums die „sinfonia festiva“ die mehrfach aufgeführt wurde und bis heute in bester Erinnerung bleibt. 2022 feiert die Stadtmusik ihr 200-jähriges Bestehen. „Dafür wird es wieder eine Komposition geben“ verspricht Barth. Neben eigenen Kompositionen gibt es zahlreiche Bearbeitungen von ihm.

