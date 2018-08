von SK

Geisingen – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und Roller-Fahrer kam es am Donnerstag, gegen 8.25 Uhr, in der Geisinger Hauptstraße. Ein 77-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Ford auf einen gegenüberliegenden freien Parkplatz zu fahren. Der am rechten Fahrbahnrand stehende Ford-Fahrer fuhr los, ohne dabei den nachfolgenden Roller-Fahrer zu beachten. Es kam zur Kollision. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

