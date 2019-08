Der Reitverein Kirchen-Hausen hatte am Wochenende bei seinem Reitturnier wieder viele Teilnehmer. Das Wetter spielte in diesem Jahr mit, wenngleich es zum Auftakt am Samstagmorgen noch etwas regnete. Dann hellte sich der Himmel auf, am Samstagnachmittag und den ganzen Sonntag über hatten die Pferdefreunde in Kirchen-Hausen ideales, sommerliches Wetter.

Dieses Jahr wieder mit Wassergraben

War im letzten Jahr verboten, Wasser aus der Aitrach zu entnehmen um den Wassergraben bei der Geländeprüfung zu füllen, so war in diesem Jahr wieder alles beim alten. Die Pferde beim Geländeritt-Wettbewerb mussten dann in diesem Jahr auch wieder durch den Wassergraben.

In 15 verschiedenen Prüfungen vom Führzügelwettbewerb bis zur Geländeprüfung war alles mit im Programm. Für den jüngsten Nachwuchs beim Führzügelwettbewerb waren sogar zwei Prüfungen angesagt. Bei diesem Wettbewerb schwitzen die Betreuer mehr als die jungen Teilnehmer. Am Sonntag fand dann der Höhepunkt des zweitägigen Turniers mit der Springprüfung Klasse M statt.

Geländeritt-Wettbewerb

Und zum Abschluss am Sonntag gab es dann den Geländeritt-Wettbewerb. Mit den Geländeprüfungen mit festen Hindernissen hat sich der Kirchen-Hausener Verein schon seit Jahren einen Namen gemacht, das war das „Steckenpferd“ des verstorbenen Vereinsgründers Rainer Güss, das auch von seinen Angehörigen, die heute den Verein führen, weiter gepflegt wird.

Für den kleinen Reitverein ist die Ausrichtung eines solchen Turniers eine immense Aufgabe, da sieht man an beiden Tagen oft die gleichen Helfer von morgens bis in die Abendstunden. Schon Wochen vorher war man damit beschäftigt, größtenteils neue Hindernisse zu bauen und die gesamte Logistik eines solchen Turniers von Meldebüro, Richterturm bis hin zum Verpflegungsbereich aufzubauen und vorzubereiten.

Erstes Turnier fand 1979 statt

Im nächsten Jahr kann der Reitverein auf seine 40-jährige Vereinsgeschichte in Kirchen-Hausen zurückblicken. Bereits 1979 fand das erste Reitturnier, damals noch als Reitertag der Abteilung Kirchen-Hausen des Reitvereins Engen, statt, im April 1980 wurde dann der Reitverein Kirchen-Hausen gegründet.

Ergebnisse des Reitturniers im Sportteil