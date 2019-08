Da geh ich mal in Deckung, mag sich wohl dieser Rehbock am Wartenberg gedacht haben. Man könnte meinen, er sucht schon mal Deckung, um sich in Sicherheit vor den Jägern zu bringen.Vielleicht schleicht er sich auch einer Partnerin an, derzeit ist neben Jagd- auch Brunftzeit.

