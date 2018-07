von Thomas Schröter

Mit dem Ausbau des Radwegs entlang der Kreisstraße zwischen Geisingen und Unterbaldingen befasst sich der Gemeinderat bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag, 31. Juli. Der Radweg verläuft bislang nördlich der Autobahn bis zur Scheibenstuhlbrücke und weiter im Stadtgebiet Geisingen – ein Umstand, der die Wegeführung zum Donauradweg unübersichtlich und topografisch ungünstig macht. Ein Entwurf des mit den Planungsarbeiten beauftragten Ingenieurbüros Kühnle sieht den Ausbau des Radweges entlang der Kreisstraße Richtung Bad Dürrheim mit Unterführung der Autobahn vor. Die Wegführung soll auf der Ostseite der Kreisstraße erfolgen, mit einer Querungshilfe am Abzweig Wartenberg. Der Ausbau des Radweges soll in Abstimmung mit dem Landkreis Tuttlingen zeitlich parallel zur Sanierung der Kreisstraße vorgenommen werden, die für das Jahr 2019 geplant ist. Das Projekt könnte auf Basis des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes mit Landesmitteln gefördert werden. Vom Gemeinderat erhoffen sich Bügermeister Walter Hengstler und die Stadtverwaltung die Zustimmung zur Entwurfsplanung und zur Beantragung von Fördermitteln.

Außerdem steht die Vergabe von Bauleistungen auf dem Tagungsprogramm des Stadtparlaments. So sollen Feinbelags- und Fertigstellungsarbeiten in einigen Straßenzügen im Baugebiet Große Breite vergeben werden. Außerdem soll ein ganzer Strauß an Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung und Modernisierung des Kindergartens Am Stadtgraben in Auftrag gegeben werden. Auch die Erneuerung der Fenster und Haustüren sowie des Treppenhauses am beziehungsweise im Rathaus Gutmadingen soll auf Basis von Ausschreibungen an die jeweils günstigsten Bieter vergeben werden. Darüber hinaus beschäftigt sich das Gremium mit diversen Bauangelegenheiten.

Der Gemeinderat tagt im Sitzungssaal des Geisinger Rathauses, die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr.

