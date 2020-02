von Franz Dreyer

Das Investitionsprogramm für das laufende Jahr stand im Mittelpunkt der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Nach einleitenden Erläuterungen über das neue Haushaltsrecht informierte Ortsvorsteher Christoph Moriz über das Ergebnis der bei der Stadt inzwischen abgeschlossenen Haushaltsberatungen.

Positiv bewertet wurde in der Sitzung, dass mit einer Ausnahme alle vom Ortschaftsrat in die Wunschliste aufgenommenen Vorhaben Berücksichtigung fanden. Zurückgestellt wurde die Sanierung der Schlemmersbrühlstraße. Dafür besteht Verständnis, da voraussichtlich im Herbst Erschließungsmaßnahmen für eine Wohnanlage anstehen, wodurch die Straße beachtlich beansprucht wird.

Nach den genehmigten Haushaltsmitteln kann nun in 2020 in Kirchen-Hausen eine beachtliche Palette an Vorhaben realisiert werden. Herausragende Projekte sind Investitionen im Straßenbereich, so an de Straße am Schmidtengraben und am Sunthauser Weg, hinzu kommt der Abbruch und Neubau der Brücke im Ried sowie die Erneuerung der Geländer und der Kappungen an der Aitrachbrücke in Richtung Aulfingen und an der Brücke in der Weilerstraße.

Der Aufwand im Brückenbereich ist mit 125 000 Euro veranschlagt. Für die Erarbeitung einer Konzeption zur grundlegenden Sanierung der Kirchtalhalle sind Planungsmittel in Höhe von 50 000 Euro bewilligt. 21 000 Euro sind für Arbeiten an den Außenanlagen der Festhalle vorgesehen, wie eine zweite Einfahrt, Pflasterarbeiten und ein Fahrradständer mit Überdachung. Für die Instandsetzung des Sportplatzweges sind 28 000 Euro ausgewiesen. Der Sportverein erhält einen Zuschuss für die Instandsetzung des alten Sportplatzes und der Musikverein den jährlichen Instrumentenzuschuss.

Hinzu kommen Mittel für die Grundschule unter anderem für die Anschaffung moderner Medien sowie Umstellung der Beleuchtung auf LED. Zur Erweiterung des Urnengräber- und die Ausweisung eines Baumurnengräberfeldes im Friedhof stehen zusammen 21 000 zur Verfügung. Eingeplant sind für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für den Kinderspielplatz 10 000 Euro. Aus der Mitte des Ortschaftsrates wurde das weitere Vorgehen in Sachen Dorfladen thematisiert. Nach dem Ergebnis der Umfrage hält der eingesetzte Fachberater einen Dorfladen für realisierbar. „Zunächst bedarf es nun der Klärung, wo ein Laden per Miete eingerichtet werden könnte“, so Ortsvorsteher Christoph Moriz.