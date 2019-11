von Thomas Schröter

Ungläubiges Kopfschütteln war noch die zurückhaltendste Reaktion in den Reihen der Stadträte, als der Gemeinderat sich bei seiner jüngsten Sitzung mit diversen Bauanträgen beschäftigte. Insbesondere zwei Fälle brachten das Stadtparlament auf die Barrikaden. Die Bauherren müssen jetzt mit Konsequenzen rechnen, die finanziell sehr schmerzlich ausfallen dürften.

Eines der beiden vom Gemeinderat beanstandeten Projekte ist ein Bauvorhaben in der Karl-Jäck-Straße, das, wie Stadtbaumeister Christian Butschle erläuterte, im April dieses Jahres im so genannten Kenntnisgabeverfahren angemeldet worden war. Im Juli dieses Jahres, so Butschle weiter, sei dann festgestellt worden, dass die Bauausführung vor Ort nicht den eingereichten Planunterlagen entspricht. Daraufhin habe das Landratsamt Tuttlingen die Bauarbeiten einstellen lassen, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und den Bauherren aufgefordert, einen neuen Bauantrag einzureichen, der den bereits baulich geschaffenen Tatsachen entsprechen sollte. Mit diesem jetzt eingereichten, neuen Bauantrag wurden auch zwei Befreiungen beantragt und zwar die Überschreitung des Baufensters durch einen Erker und die Überschreitung des Schemaschnitts.

Beim Gemeinderat stieß der neue Bauantrag, nicht zuletzt aufgrund der Vorgeschichte, auf wenig Gegenliebe. Er verweigerte schließlich bei einer Enthaltung und einer Zustimmung die Befreiungen.

Die Masche „Ich reiche einen Bauantrag ein, weiche beim Bau erheblich von den genehmigten Plänen ab, stelle Stadtverwaltung, Gemeinderat und Landratsamt vor vollendete Tatsachen und die lassen mich schließlich damit durchkommen und erteilen hinterher Absolution“ nimmt zu“, meinte FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug. Dieser Fall sei nicht der einzige, aber ganz besonders kaltschnäuzig. Es sei Zeit, diesem Verhalten einen Riegel vorzuschieben. Er habe den Eindruck, dass die Bauherren sich allzu gutgläubig auf das Vorgehen des Architekten eingelassen hätten, sagte Andreas Heidel, Fraktionssprecher der Aktive Bürger. „Diese Vorgehensweise hat ein ‚Gschmäckle‘, das Ganze grenzt zumindest an Vorsatz“, stellte Heidel fest. Auch SPD-Fraktionssprecher ging von Vorsatz aus und CDU-Fraktionschef Christoph Moriz und CDU-Stadtrat Achim Speck meldeten starke Zweifel daran an, dass der jetzt vorgelegte Bauantrag den Realitäten entspreche.

Einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen muss auch ein Bauherr, der in der Professor-Bader-Straße eine Doppelhaushälfte mit einer großzügig bemessenen Dachgaupe errichtet hat. Er wird die Dachgaupe zurückbauen lassen müssen, der Gemeinderat verweigerte eine entsprechende Befreiung.

Auch dieser Fall hat eine Vorgeschichte, die bei einigen Stadträten die Hutschnur hochgehen ließ. Der Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage sei im August 2012 genehmigt und die Genehmigung im März 2016 verlängert worden, führte Stadtbaumeister Butschle aus. Im Februar 2018 habe das Landratsamt die Bauarbeiten einstellen lassen, weil abweichend von den genehmigten Plänen gebaut worden sei. Im Dezember 2018 seien schließlich neue Antragsunterlagen eingereicht worden, die aber nicht mit der tatsächlichen Bauausführung übereingestimmt hätten. Die jetzt vorliegenden Planunterlagen, mit denen eine Befreiung für die Überschreitung des Schemaschnitts beantragt wurden, seien im September dieses Jahres beim Landratsamt eingegangen.

Die Überschreitung der zulässigen Dachhöhe ließ der Gemeinderat zähneknirschend unter Aspekten der Verhältnismäßigkeit durchgehen. Was die Dachgaupe, mit der der Schemaschnitt richtiggehend gesprengt wird, anbelangt, gab es kein Pardon, die muss, dem Entscheid des Gemeinderats zufolge, weg.