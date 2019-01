Da es den Bund der Selbständigen nicht mehr gibt, organisiert der Arbeitskreis Belebung Hauptstraße am Sonntag, 5. Mai, einen Gesundheits- und Wohlfühltag.

Annette Bochtler hat sich bei der Vorbereitung und Organisation dieses Gesundheits- und Wohlfühltages federführend engagiert und mögliche Teilnehmer und Partner angesprochen und auch bereits gewinnen können. "Es soll eine Veranstaltung in der Hauptstraße werden, die alle anspricht und deshalb sollen die Themen und Angebote auch möglichst breit gefächert sein", sagte Bochtler. Sie betonte, dass gerade bei solchen Aktionen von den Themen her vorwiegend ältere Einwohner angesprochen werden, man will aber versuchen, auch Themen zu finden, die für alle Generationen, auch für die Jugend, interessant sind. Vorträge zu verschiedenen Themen sind unter anderem von den Ärzten geplant, das DRK hat bereits die Teilnahme signalisiert. Es gibt in Geisingen Heilpraktiker, aber auch Dienstleister im Bereich Gesundheit wie beispielsweise Physiotherapien.

Gesundheit hat auch mit Sport zu tun, nun will man zusätzlich auch noch die Vereine ansprechen, die im Bereich Gesundheit und Bewegung Angebote in ihrem Programm haben. Welche Angebote und Vorträge nun in welchen Räumlichkeiten stattfinden und angeboten werden, muss in den nächsten Wochen noch abgeklärt werden. Der Termin 5. Mai steht jedenfalls fest, es gibt organisatorisch noch einiges zu tun.

Angesprochen wurden bei der jüngsten Zusammenkunft ferner Themen wie eine Bürgerbefragung nach dem Motto „Wo kaufe ich ein und warum“. Wie der Initiator des runden Tisches und Arbeitskreises, Holger Stoffler, betonte, sei der Arbeitskreis für eine solche Umfrage überfordert. "Hier müssen spezielle Unternehmen mit ins Boot genommen werden", sagte Stoffler. Die Mitglieder des Arbeitskreises diskutierten auch noch die derzeit unzureichende Situation des wilden Parkens an der Hauptstraße.

Ziel des Arbeitskreises ist es nach wie vor entsprechend des Namens „Arbeitskreis Belebung Hauptstraße“ auf die noch vorhandenen Angebote des Handels und der Dienstleistungen aufmerksam zu machen und deren Bestand zu erhalten, wenn möglich, sogar noch die vorhandenen Leerstände im einen oder anderen Fall wieder mit Leben zu füllen.