Der Kreisverkehr in Geisingen beim Pflegeheim soll bald einen neuen Namen erhalten. Thomas Braun, der den Kreisel im Oktober sowie in der Advents- und Weihnachtszeit entsprechend dekorierte, berichtete bei der Narrenversammlung der Narrenzunft Grünwinkel von einem Gespräch zwischen ihm und Bürgermeister Walter Hengstler über die künftige Gestaltung des östlichen Kreisels an der Geisinger Hauptstraße. Schon im letzten Jahr hat sich der Bauhof Geisingen unter der Regie von Wadah Berki um diesen Kreisel intensiv gekümmert, der dann auch die ganze Blühzeit über ein freundliches florales Bild bot.

Thomas Braun hat nun die Idee, den Kreisverkehr zu einem sogenannten Bürgerkreisel umzufunktionieren. "Ein Baum in der Mitte kann man vergessen", sagte Braun bei der Narrenversammlung. Die nächste Aktion die Braun vorschwebt, ist eine närrische Dekoration, wie er mitteilte. Hierfür sucht das Geisinger Original noch entsprechende närrische Wäsche, die das närrische Motiv dokumentieren soll. Der Kreisverkehr liegt innerorts und habe keine so strengen Vorschriften wie die Kreisverkehre außerorts, was mögliche Hindernisse betrifft.

Thomas Braun trug auch noch andere Gedanken vor, wie er das Geisinger Geschehen bereichern könnte. Viele Gemeinden haben einen Nachtwächter, den hatte vielleicht auch Geisingen einmal früher. "Aber wir sollen nicht auch noch einen Nachtwächter durch die Straßen schicken“, meinte Thomas Braun. Möglichkeiten zu Führungen von Gästen und auch Einheimischen, aber auch das Verkünden von Neuigkeiten, und seien sie auch noch so banal, könnte man anhand einer alten Figur, dem Ortspolizisten, initiieren. Nach dem Motto „De Bolizei kommt", und dies zu regelmäßigen Zeiten. Als Vorbild nannte er den letzten Ortsbolizei beziehungsweise Ausscheller, Fritz Schoner, der anstelle des Mitteilungsblattes vor vielen Jahrzehnten mit Schelle und Fahrrad unterwegs war. Da wurden Neuigkeiten der Obrigkeit verkündet, ob es immer ernst war oder nicht, bleibt offen und soll auch, wenn es denn zur Umsetzung von Brauns Ideen kommt, offen bleiben.