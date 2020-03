Aufgrund der Corona-Pandemie hat Erzbischof Stephan Burger entschieden, dass es bei der Pfarrgemeinderatswahl aus Präventionsgründen keine Urnenwahl geben wird. „Die für Geisingen und die Stadtteile bereits bekanntgemachten Wahllokale sind deshalb am Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, nicht eingerichtet“, informiert Hauptamtsleiter Thomas Schmid.

Die Pfarrgemeinderatswahlen finden aber statt. Es besteht die Möglichkeit der Briefwahl oder der Onlinewahl. Briefwahlunterlagen können in den beiden Pfarrbüros in Geisingen und Leipferdingen angefordert werden.

Nach Möglichkeit sollten zum Schutz der Pfarrsekretärinnen die Briefwahlunterlagen telefonisch in Geisingen unter 07704/272 oder in Leipferdingen unter 07708/369 angefordert werden. Auch eine Beantragung der Briefwahlunterlagen per E-Mail an die Pfarrbüros ist möglich. Wichtig ist, dass die Briefwahl bis spätestens am Sonntag, 22. März, 12.00 Uhr an eines der beiden Pfarrbüros zurückgegeben wird. Für die Onlinewahl stehen die Zugangsdaten auf der Wahlbenachrichtigung.