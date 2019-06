Kein Wochenende ohne Fest in der Region Geisingen, aber mit unterschiedlichem Wetter. In Kirchen-Hausen noch hochsommerlich, beim Gutmadinger Parkfest der Donaumusikanten durchwachsen und mit leichtem Regen am Sonntag.

Wetter durchwachsen

Aber dadurch ließen sich weder die Helfer und Organisatoren der Donaumusikanten noch die Besucher ihre Laune verderben. Denn der Gutmadinger Park ist wetterfest, was Regen und Sonne anbelangt, lediglich gegen Windböen wie am Freitag hilft eben nur eine Jacke.

Mit dem Handwerkervesper startete das diesjährige Parkfest traditionell am Freitag vor Pfingsten. Eine Woche lang haben die Helfer der Donaumusikanten das Fest aufgebaut, und was ist ein Fest eines Musikvereins ohne musikalische Unterhaltung. Hierfür sorgten am Freitag die Musiker aus Ewattingen, Unterbaldingen und die Harmonie aus Gutmadingen.

Am Samstag war Disko-Time, am Sonntag reisten die Musiker aus Unadingen an, danach spielten die Akteure aus Welschingen und zum Ausklang die Gutmadinger Draxler-Buam. Alt und jung halfen dem Verein bei der Durchführung des Festes, vom Ausschank über den Grill, die Salate, den Weizenstand, die Kuchentheke oder das Waffelbacken, das gerade die Bläserjugend übernahm.