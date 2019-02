Auf dem Geisinger Espen ist es licht. Der Grund ist eine große Baumfällaktion der Stadt, bei der im Bereich des Grundstückes des ehemaligen Gerüstbaubetriebes Weber, südlich der Schreinerei Kurz, etliche Pappeln weichen mussten.

Viele dürre Äste

Die Pappeln waren mächtige Bäume, die ihre sogenannte Umtriebszeit erreicht hatten, wie man in Fachkreisen zum Alter der Bäume sagt. Dies bedeutet, dass man diese ernten kann, ja sogar soll oder muss. Denn alte Pappeln haben ein riesiges Problem mit vielen dürren Ästen: Selbst Äste, die bei Kontrollen noch gesund aussehen, können in einigen Tagen bereits herunterfallen. Sie stellen nämlich eine Gefahr für Passanten dar. So wie vor einigen Jahren, als bei der Donauversinkung ein Kind von einem Pappel-Ast tödlich getroffen wurde. Die Bäume hatten immerhin eine Höhe von bis zu 42 Metern.

Es bestand akute Gefahr

Die beiden Forstwirte der Stadt Geisingen, Martin Kaiser und Andrej Reinhardt, konnten zeigen, wie sie ihr Handwerk beherrschen. Mit Unterstützung von Rückemaschine und Seilwinde wurden die Pappeln angehängt und in eine entsprechende Fällrichtung gebracht. Mit dabei war Revierleiter Karl-Ernst Rapp, der die Fällarbeiten beobachtete und anleitete. "Hier bestand akute Gefahr", so Rapp, "immer wieder lagen Äste auf dem Weg und das nicht nur bei Sturm".

Geisingen Nur wenige Sturmschäden im Geisinger Wald Das könnte Sie auch interessieren

Starkstromleitung auch ein Risiko

Der Weg wird von vielen Spaziergängern auf dem Espen begangen und führt zur Fischerhütte. Die Pappeln fielen krachend auf das leere Grundstück, die Äste zerbrachen und als die Baumriesen am Boden lagen, zeigte sich auch der Gesundheitszustand der Bäume: Einige hatten schon einen erheblichen Anteil an faulem Holz und bei einem Durchmesser von über einem Meter waren nur noch wenige Zentimeter gesundes Material vorhanden. Südlich der Bäume verlief außerdem noch eine Starkstromleitung die im Falle eines Sturmwurfes ebenfalls gefährdet gewesen wäre. Um zu verhindern, dass die Bäume beim Fällen nicht auf diese Leitungen fallen, wurden sie mit der Seilwinde gesichert in eine entsprechende Richtung gezogen.