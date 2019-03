Die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee zeichnete beim Zunftabend in Kirchen-Hausen fünf Akteure der Fasnet mit den Orden und Ehrennadeln aus. Landvogt Raily Mink aus Zimmern nahm die Auszeichnung vor. Die Ehrennadel in Silber der Vereinigung erhielten: Karl Martin Wenger, er ist seit 45 Jahren aktives Mitglied der Hexen, außerdem ist er Mitglied der Guggenmusik Kaputte 13. Karl-Otto Hirt ist ebenfalls seit 45 Jahren aktives Mitglied der Hexen, und war lange Jahre für den Hexentanz verantwortlich sowie Feuerwerker bei der Hexenverbrennung. Der Dritte im Bunde ist Norbert Keller. Auch er ist seit viereinhalb Jahrzehnten Mitglied der Hexengruppe und war viele Jahre hinter dem Grill und Theke tätig. Den Verdienstorden in Gold erhielten Hubert Bächle und Walter Wenger. Bächle ist seit 35 Jahren aktiver Musiker sowohl beim Musikverein wie auch bei der Guggenmusik Kaputte 13. Walter Wenger ist 35 Jahre Mitglied bei den Hexen, war an vielen Programmpunkten und der Ansage dabei, außerdem hat er als Elferrat und Kassierer Verantwortung in der Zunft übernommen.

Neue Ordenträger der Narrenzunft Kirchen-Hausen sind von links Michael Weber, Verena Kühne, Andrea Pekau und Maren Trendle, rechts Zunftmeister Christoph Moriz. | Bild: Paul Haug

Auch von der Narrenzunft konnten Orden an langjährige Akteure verliehen werden. Den Latschariorden in Bronze erhielten Verena Kühne, Michael Weber und Andrea Pekau, Orden in Silber wurden Volker Weber und Marion Schelling, sowie der Orden in Gold an Maren Trendle und Melanie Elsässer verliehen. Sie sind 15, 20 oder 25 Jahre aktiv an der Fasnet tätig.

Zunftmeister Christoph Moriz gratulierten den Geehrten und neuen Ordenträgern unter Beifall der vielen Besucher in der Kirchtalhalle.