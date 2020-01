Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Unteres Aitrachtal gaben in der Sitzung am Mittwoch im Geisinger Rathaus mit der Vergabe verschiedener Arbeiten den Startschuss für den Neubau des Wasserwerkes mit Wasseraufbereitung und Entkalkung.

Die Mitglieder des Verbandes tagten unter Vorsitz des Geisinger Bürgermeisters Martin Numberger in Geisingen. Baubeginn ist voraussichtlich am 6. April, bis Ende des Jahres soll das Gebäude fertig sein. Dann beginnt der Innenausbau mit der Technik, sowohl was die Wasseraufbereitung betrifft, als auch die zentrale Entkalkung. Die Vergabesumme liegt insgesamt bei 1,099 Millionen Euro. Dominik Bordt vom Ingenieurbüro BIT-Dreher und Stetter erläuterte die Submissionsergebnisse. Die Tiefbauarbeiten führt die Firma Steuer aus Blumberg zum Preis von 164 227 Euro aus, die Rohbauarbeiten die Firma Hermann aus Furtwangen. Diese Arbeiten erfordern einen Aufwand von 781 467 Euro. Vergeben wurden ferner die Fliesenlegearbeiten an die Firma Nurkic aus Metzingen (70 538 Euro), die Malerarbeiten an die Firma Rombach aus Schwenningen (13 212 Euro), die Flachdachabdichtungen an die Firma Steiger aus Donaueschingen (62 805 Euro) und die Blitzschutzarbeiten an die Firma Marschner aus Gottmadingen (7149 Euro). Die Vergabesumme aller Gewerke liegt knapp unter der Kostenberechnung. Im Frühjahr wird das größere und aufwändigere Arbeitsfeld ausgeschrieben, die Verfahrens- und Prozesstechnik sowie die Elektroinstallation.

Geisingen/Immendingen Weiches Wasser soll ab 2021 in Geisingen und Immendingen fließen Das könnte Sie auch interessieren

Die Gesamtinvestition wurde mit rund sechs Millionen Euro kalkuliert, nunmehr ist ein Sechstel der Gewerke vergeben. „Die Fertigstellung des Projektes ist für August 2021 angedacht“, so Dominik Bordt. Es ist ein sportlicher Zeitplan, aber es bleibt das Ziel, so der Planer. Die Genehmigungen liegen für das Projekt noch nicht alle vor, da noch der Eingriffsausgleich im Rahmen des Naturschutzes noch vorgenommen werden muss. Hier muss noch die Ausgleichsmaßnahme abgeklärt werden. Da der Verband keine eigenen Grundstücke außer den Tiefbrunnen hat, sind hier die Mitgliedsgemeinden gefragt. Der vom Büro Eberhard vorgeschlagene Ausgleich durch Bäume im Tiefbrunnenbereich lehnt die Verbandsleitung ab. Man hofft, diese Frage in den nächsten zwei Wochen klären zu können, um dann die Baugenehmigung zu erhalten und mit dem Bau endgültig beginnen zu können.