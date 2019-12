Die Belebung leerstehender Geschäftsräume an der Hauptstraße gehört zu den Zukunftsaufgaben der Geisinger Kommunalpolitiker, fordert aber auch Bürger und Geschäftswelt, mit neuen Ideen etwas gegen das Ausbluten der einstigen Geisinger Geschäftsmeile zu unternehmen. Wie man mit einer cleveren Geschäftsidee in der Heimat Fuß fassen und ein verwaistes Geschäft neu beleben kann, zeigt der Geisinger Holger Czujack, der seine Firma Sport-Kiosk von ihrem Sitz von Staufen nach Geisingen verlegt hat und das ehemalige Textilhaus Engesser mit neuem Leben erfüllt.

Die Firma Sport-Kiosk vertreibt im Internet Fahrradersatzteile und –zubehör. Bürgermeister Martin Numberger vom Rathaus nebenan informierte sich jetzt über das vor einigen Wochen nebenan eingekehrte geschäftliche Leben und wünschte Maike und Holger Czujack zum Start in Geisingen viel Erfolg. Er versicherte den beiden Jungunternehmern, bei etwaigen Problemen zu helfen.

Holger Czujack stammt ja aus Geisingen und hat vor zwei Jahren in Staufen mit seiner Frau einen Internethandel für Fahrradersatzteile gegründet. Ob denn im Winter überhaupt Fahrradersatzteile bestellt werden, wollte der Bürgermeister wissen. „Weniger als im Sommer, aber derzeit läuft das Geschäft mit sogenannten Smart-Trainern“, informierte Holger Czujack. Dies sei ein Grundgerät mit viel Technik, mit dem der Radler zuhause im Trockenen mit seinem Fahrrad visuelle Radtouren unternehmen könne, was Numberger ins Staunen versetzte. Hierzu muss nur das Hinterrad abgenommen werden.

Was den beiden Neubürgern in der neuen Heimat unter den Nägeln brenne, wollte der Geisinger Bürgermeister ferner wissen. „E-Tankstellen für Fahrräder, aber auch für Autos fehlen“, monierte Holger Czujack. „In Mehrfamilienhäuser dürfen teilweise keine E-Auto-Batterien geladen werden, wenn die Eigentümergemeinschaft dagegen ist“, sagte er weiter. Im nächsten Jahr, so Maike Czujack, seien Ladenöffnungszeiten im Geschäft geplant, schon heute komme der eine oder andere Kunde aus der Nähe vorbei, um seine Teile persönlich abzuholen.