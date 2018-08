von Thomas Schröter

Die Radwegverbindung zwischen Geisingen und Unterbaldingen kann ausgebaut werden. Der Gemeinderat gab seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Entwurfsplanung und die Beantragung von Fördermitteln.

Die Planungen sind, wie Peter Kühnle vom gleichnamigen Ingenieurbüro erläuterte, mit dem Landratsamt Tuttlingen abgestimmt und sehen ab der Kreisgrenze zum Landkreis Schwarzwald-Baar den Ausbau des Radweges entlang der Kreisstraße K5942 einschließlich einer Unterführung der Autobahn A81 vor und eines neuen Teilstücks, das von der Unterführung auf der Ostseite der Kreisstraße weiterführt und zunächst mit einer Querungshilfe am Abzweig Drei Lärchen/Wartenberg endet, wo ein direkter Anschluss zum Donauradweg geschaffen wird. Über die Optimierung der Wegführung zum Donauradweg hinaus, die bislang unübersichtlich und ungünstig verläuft, hat die Radwegeverbindung von Geisingen in Richtung Bad Dürrheim auch überörtliche Bedeutung: Sie stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Donauradweg und dem Neckarradweg dar.

In Abstimmung mit dem Landkreis Tuttlingen soll der Ausbau des Radweges zeitlich parallel zu der für das Jahr 2019 vorgesehenen Sanierung der Kreisstraße vorgenommen werden. Der Kostenanteil der Stadt Geisingen wird voraussichtlich bei rund 300 000 Euro liegen.

Im Bereich der Autobahnbrücke lasse sich auf der in Fahrtrichtung Geisingen links gelegenen Seite eine 2,50 Meter breite Radspur realisieren, indem die dort bereits befindliche Leitplanke entsprechend Richtung Fahrbahnmitte versetzt werde. Um die Fahrbahnbreite für den Autoverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, könne im gleichen Zug auf der dem Radweg gegenüberliegenden Seite die Leitplanke direkt am Brückengebäude angebracht werden, erläuterte der mit den Planungen beauftragte Peter Kühnle. Letztlich folge diese Planung dem Modell, das der Nachbarkreis Schwarzwald-Baar bei der Autobahnunterquerung in der Nähe von Unterbaldingen bereits angewandt habe.

Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Führung des Radwegs entlang der Kreisstraße aus. Speziell mit Blick auf die Querungshilfe beim Abzweig „Drei Lärchen/Wartenberg“ setzen Stadtverwaltung und Gemeinderat darauf, dass in diesem Bereich eine stufenweise Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Stundenkilometern im Bereich der Autobahnunterführung und 50 Stundenkilometern im Bereich der Querungshilfe ausgesprochen werden wird.

Getrennt behandelt und gegebenenfalls in einem zweiten Bauabschnitt realisiert soll der Verlauf der Kreisstraße vom Abzweig „Drei Lärchen/Wartenberg“ bis zum Kreisverkehr „Breite“ werden. In diesem Bereich sei, wie Bürgermeister Walter Hengstler betonte, die weitere bauliche Entwicklung, insbesondere mit Blick auf die Anbindung des künftigen Baugebiets „Stadtwies“, besonders zu berücksichtigen. Dieser Abschnitt der Kreisstraße sollte, betonte der Bürgermeister, für die Umgestaltung in die Ortsdurchfahrt einbezogen werden.

Fördermittel Der geplante Ausbau des Radweges entlang der Kreisstraße K5942 von Geisingen Richtung Unterbaldingen wird nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gefördert. Das Landratsamt Tuttlingen unterstützt die Stadt Geisingen bei der Antragstellung und übernimmt die Ausschreibung und die Bauleitung für die Baumaßnahmen. Die Förderung umfasst 50 Prozent der Baukosten, der Eigenanteil der Stadt Geisingen liegt den derzeitigen Kotenberechnungen zufolge bei zirka 300 000 Euro. Die LGVFG-Fördermittel müssen, wie Bürgermeister Walter Hengstler im Gemeinderat erklärte, bis spätestens 30. September dieses Jahres beantragt werden, damit das Projekt im Laufe des Jahres 2019 umgesetzt werden kann. (tom)

