Nun beginnt auch in der Region Geisingen in der Kernstadt das Energiesparen bei der Straßenbeleuchtung und so wird auch hier das LED-Zeitalter eingeläutet. In den Ortsteilen wurden die neuen Lampen zum Teil schon montiert. Im letzten Jahr wurde in Geisingen keine Straßenlampe mehr umgerüstet, vor wenigen Tagen begann die Blumberger Firma Jada mit dem Austausch der ersten Beleuchtungskörper in Geisingen. Die sogenannten Pilzleuchten sind an vielen Standorten sehr schnell ausgewechselt worden, teilweise waren mehrere Trupps im Einsatz. Einige Mitarbeiter wechselten die Beleuchtungskörper aus, andere begannen mit dem Verdrahten der elektrischen Leitungen.

Dort, wo die LED-Leuchtkörper montiert sind, sind die Straßen besser ausgeleuchtet, wie von mehreren Anliegern zufrieden berichtet wurde. Da Geisingen den größten Anteil mit 440 Leuchtkörpern und das mit sage und schreibe 19 verschiedenen Bestandsleuchten hat, zieht sich der komplette Austausch noch um einige Zeit hin. Die Kugelleuchten haben einen zu kurzen Mast, der verlängert werden muss, viel mehr Aufwand erfordern indes die vielen Betonmasten. Ursprünglich war geplant, einen Teil der Betonmasten abzusägen und dann den Beleuchtungskörper zu montieren.

Da die Betonmasten aber schon ziemlich in die Jahre gekommen und damit auch nicht mehr im besten Zustand sind, sollen diese durch Metallrohre ersetzt werden. Die vorhandenen Fundamente sollen, sofern es möglich ist, verwendet werden, sonst werden die neuen Masten entsprechend einbetoniert. Die Betonmasten sind in einigen Bereichen wie Engener, Tuttlinger- und Wildtalstraße und im Gebiet westlich der Wildtalstraße vorhanden.