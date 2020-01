Seit rund vier Wochen haben Mütter und Kinder aus Geisingen, die den Weg zum Kindergarten Am Stadtgraben haben, wieder die alte Adresse als Ziel, die der Einrichtung auch ihren Namen gegeben hat. In den erweiterten Räumlichkeiten mit einer zusätzlichen Krippengruppe wurde der Betrieb Anfang Dezember aufgenommen. Immer noch stehen Fahrzeuge von Handwerkern beim Kindergarten, hier und dort gibt es noch etwas zu reparieren oder einzubauen. „Der Betrieb läuft, wenngleich es an manchen Stellen noch Fragen gibt“, wie die Kindergartenleiterin Elke König betont. „Die zehn Krippenplätze sind wie erwartet belegt, derzeit sind die Kinder in der Eingewöhnungsphase und nach und nach sind dann alle zehn Kinder in der Krippe“, sagt König. Diese stammen nicht aus der Gutmadingen Gruppe, die dortige Krippe besteht nach wie vor, die zusätzlichen Krippenplätze am Stadtgraben werden von anderen Kindern belegt. Und auch für die Krippenplätze im Bauabschnitt II der Schule, die als Provisorium eingerichtet werden, liegen einige Anmeldungen vor. Dort sollen dann auch die Gutmadinger Krippenkinder betreut werden, um der Nachfrage nach Regelplätzen in Gutmadingen mehr Platz zu verschaffen.

Im neuen Anbau des Kindergartens Am Stadtgraben ist der Technikbereich des Kindergartenangebotes angesiedelt. Hier ist Elke König mit einigen Kindern beim Technolino-Projekt aktiv. Außerdem ist hier noch die Holzwerkstatt untergebracht. | Bild: Paul Haug

In Gutmadingen wurde nach dem Rückgang der Kinderzahlen 2010 eine Krippengruppe, übrigens die erste in der Region Geisingen, eingerichtet. Dann folgte die Krippengruppe in Kirchen-Hausen vor fünf Jahren mit einem zögerlichen Start.

Inzwischen sind auch dort die Plätze belegt. In der Gutmadinger Krippe sind über zwei Drittel der Kinder nicht aus Gutmadingen, sondern aus Geisingen, was durch einer Verlagerung der Krippe nach Geisingen im Laufe diesen Jahres den Eltern lange Fahrstrecken ersparen würde.

Geisingen Geisinger Kindergartenumzug in vollem Gang Das könnte Sie auch interessieren

Das Gebäude der Schule, in dem der Kindergarten Stadtgraben für die Umbauzeit ausgegliedert war, muss noch für den Krippenbetrieb umgebaut werden. „Der Anbau am Kindergarten, der im Gemeinderat bei Vorlage der Planung heftig diskutiert wurde, ist Gold wert“, wie die Leiterin Elke König betont. Dort ist das Projekt Technolino und auch die Holzwerkstatt angesiedelt. Die Außenanlagen einschließlich Zaunanlage sind zwar vergeben, aber mit Ausnahme der gepflasterten Fläche zum Eingang der Krippengruppe (bisheriger Haupteingang) ist noch nichts passiert. Hier werden im Früjahr die Bauarbeiter mit den Maschinen anrücken und die Arbeiten ausführen. Die beiden Kindergartengruppen mit der verlängerten Öffnungszeit bzw. dem Ganztagesbetrieb sind im ersten Geschoss des Kindergartens untergebracht. Am 1. Februar laden die Stadt sowie die Kindergartenleitung die Öffentlichkeit zum Tag der offenen Tür in den umgebauten und erweiterten Kindergarten Am Stadtgraben ein.

Geisingen Geisinger Kindergarten Am Stadtgraben zieht bald um Das könnte Sie auch interessieren