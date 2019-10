Auf Gemarkung Geisingen wird an verschiedenen Stellen gebuddelt und gearbeitet. Derzeit werden die zwei Hochwasserschieber im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg gebaut.

Der Auslaufschieber des Donaualtarmes bei der Fischerhütte wird etwa zwei Meter vor dem Damm gebaut, der Schieber beim Einlauf in den Espenweiher direkt in den Damm. Dieser wurde auf einer Länge von etwa 40 Metern abgetragen, um die Rohre und Bauwerke verlegen zu können. Bei diesem Schieber wird auch der Zulauf verändert, in diesem Zug erfolgt auch der Bau einer Einbuchtung. Das Ziel der Arbeiten ist es bekanntlich, mehr Wasserzulauf in den Espenweiher und damit auch in den Altarm der Donau zu bekommen.

Derzeit arbeiten Pumpen auf Hochbetrieb, um die beiden Baustellen einigermaßen trocken halten zu können, damit die Verlegearbeiten der Rohre und Betonarbeiten für die Fundamente erledigt werden können. Vor einer Woche stand die Baustelle im Bereich der Fischerhütte unter Wasser, weil der gestiegene Wasserstand über die mit Sandsäcken gebauten Absperrung lief. Beim Einlauf wurde ein Teil der Zulaufrohre von angeschwemmtem Material wie Ästen und Kies sowie Schlamm befreit, das Reststück vom neuen Schieber in Richtung Weiher wird demnächst mit einem Saugbagger freigespült. Zu rund einem Drittel waren die Rohre zugeschwemmt.