von Thomas Schröter

Ein wenig hört man Karl Mang seine bayerische Herkunft noch an, auch wenn er mit seiner Frau bereits mehrere Jahrzehnte in der Region Geisingen – zunächst in Aulfingen, dann in Kirchen-Hausen – lebt. Mang schaffte bei den jüngsten Kommunalwahlen erstmals den Sprung an den Geisinger Ratstisch und gehört als neuer Stadtrat der Fraktion der Aktiven Bürger an.

Beruflich ist der 64-jährige verheiratete Vater dreier erwachsener Kinder als selbständiger Reiseveranstalter aktiv. Für seine Kunden plant und organisiert Mang Individualreisen in die ganze Welt. Außerdem ist der studierte Sozialpädagoge und Betriebswirt als freiberuflicher Dozent im Bereich Altenpflege tätig.

Reisen, und zwar fast ausschließlich in die Himalaya-Region, ist Mangs großes Hobby. Mit dem Reise-Virus angesteckt haben sich Mang und seine Frau in den 80er-Jahren, während eines mehrjährigen beruflichen Aufenthalts in Singapur: „Meine Frau unterrichtete in dieser Zeit an der deutschen Schule in Singapur, während ich den der Schule angegliederten Kindergarten leitete. So oft wie möglich sind wir zu Reisen aufgebrochen und haben dabei unser Herz an die Himalaya-Region und die Menschen dort verloren“, blickt Karl Mang zurück.

Mang war bis zur Kommunalwahl 2019 sieben Jahre Ortschaftsrat in Kirchen-Hausen. Mit kommunalpolitischen Themen befasst habe er sich nicht nur als Ortschaftsrat, sondern seit längerer Zeit unter dem Dach der Wählervereinigung Aktive Bürger. Für den Gemeinderat kandidiert hat er, weil ihn die Perspektive auf größere kommunalpolitische Gestaltungsmöglichkeiten reizte. Als neues Gesicht am Ratstisch gelte es für ihn jetzt, in der Einarbeitungsphase, zunächst aufmerksam zuzuhören und sich schnell und vertieft mit dem breiten Themenspektrum und den Arbeitsprozessen des Gemeinderats vertraut zu machen. „Ich freue mich sehr über das positive Wählervotum und möchte alles daran setzen, diesem Vertrauensvorschuss aus der Bürgerschaft in den kommenden fünf Jahren gerecht zu werden“, bekräftigt Mang.