von Thomas Schröter

Was haben Hendrik Ball, neu in den Geisinger Gemeinderat gewählter CDU-Stadtrat, und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gemeinsam? Beide haben eine Modelleisenbahnanlage im heimischen Keller. Allerdings reicht, wie Ball bekräftigt, die Größe der Ball‚schen Anlage bei Weitem nicht an die kolportierten Ausmaße von Seehofers Modellbahn heran.

Geisingen Neu am Ratstisch: Ein Vielgereister im Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Neben der Modelleisenbahn ist die Musik das große Steckenpferd des 42-jährigen Kalibriertechnikers, der mit seiner Frau Kerstin und den beiden gemeinsamen Kindern in Geisingen wohnt. In der Stadtmusik Geisingen war Hendrik Ball lange als Schlagzeuger und Paukist aktiv, gab dieses Engagement aber schweren Herzens auf, weil Beruf und Familie zu wenig Zeit für einen regelmäßigen Probenbesuch ließen. „Das Qualitätsniveau, auf dem die Stadtmusik spielt, erfordert regelmäßiges Proben. Darauf hat mich unser Stadtmusikdirektor Rudolf Barth unmissverständlich und zu Recht hingewiesen und ich habe die entsprechenden Konsequenzen gezogen“, blickt Hendrik Ball zurück. Auf Dauer ging es aber nicht ganz ohne Musik, weshalb er sich mittlerweile am Klavier versucht. „Zum Konzertpianisten wird es wohl nicht mehr reichen, aber ich mache nennenswerte Fortschritte“, umschreibt Ball nicht ohne Humor seine Fertigkeiten am Tasteninstrument.

Geisingen Wer im neuen Geisinger Gemeinderat welche Funktion hat Das könnte Sie auch interessieren

Die Geisinger Kommunalpolitik habe er schon geraume Zeit mit Interesse verfolgt und sich nach reiflicher Überlegung zu einer Kandidatur für den Gemeinderat entschlossen, nachdem ihn der CDU-Stadtverband daraufhin angesprochen hatte, erläutert der frisch gebackene Stadtrat. „Mein Antrieb lautet ‚nicht meckern, sondern machen‘“, erklärt Ball.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Zu den Themen, die er im Gemeinderat voranbringen will, gehören Kinderbetreuung und Jugendbelange. „Dazu zählt die wieder offene Frage nach einem Kindergartenstandort in der Kernstadt. Außerdem fehlen auf Jugendliche zugeschnittene Treffpunkte und Freizeitmöglichkeiten. Und es gilt, das Naherholungspotential, das die Region Geisingen bietet, über alle Altersklassen hinweg zu heben“, meint Hendrik Ball.