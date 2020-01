Die Straßen von Kirchen und Hausen wurden närrisch dekoriert. Tausende von Fasnetsbändel waren dank der hydraulischen Hilfe eines Montagekorbes am Frontlader eines Schleppers bald montiert. Entlang von Häusern und über die Straßen wurden die Bändel an Stangen oder auch an den Häusern befestigt. Die Stangen waren schon vorher an den infrage kommenden Stellen angebracht worden, sodass die Aktion des Bändelmontage recht zügig am Samstag vonstatten ging.

Geisingen Kinder begeistert beim Fasnetworkshop in Kirchen-Hausen dabei Das könnte Sie auch interessieren

Hexen, Latschari und der Narrenrat stecken in den Vorbereitungen für die fünfte Jahreszeit, am kommenden Wochenende hat die Zunft gleich mehrere Auftritte. Am Samstag, 1. Februar, geht‘s nach Hattingen. Die Nachfrage ist so groß, die Nachbarschaft zu besuchen, dass mehrere Busse fahren. Der erste Bus startet um 11.30 Uhr, der zweite um 12.15 Uhr. Rückfahrt von Hattingen ist um 17 und um 17.30 Uhr. Diese Fahrzeiten sind für den Kinderumzug. Da die Zunft auch am Brauchtumsabend mitwirkt sind dann um 17.30 Uhr und um 18.15 Uhr Abfahrten für die nächsten Busse, die dann in Hattingen um 23.30 und um 0.30 Uhr wieder nach Kirchen-Hausen abfahren. Ort für die Abfahrten nach Hattingen ist immer am Rathaus, sowohl am Nachmittag wie auch am Abend.

Narrenfahrplan ist festgezurrt

Am Sonntag, 2. Februar, fährt die Zunft nach Pfohren. Um 11, 11.30 und 12 Uhr fahren die Busse am „Adler“ und „Sternen“ ab, Rückfahrt von Pfohren ist um 17, 17.30 und 18 Uhr. Am 9. Februar ist der lustige Gottesdienst in der Pfarrkirche um 10 Uhr, danach geht‘s um 11 und um 12 Uhr mit den Bussen zum Narrentreffen nach Eigeltingen. Dann stecken die Narren mitten in der Probenarbeit und Vorbereitung für den Zunftabend, der unter dem Motto „Traumschiff Latschari„ steht. Das närrische Traumschiff wird in der Kirchtalhalle am Fasnetssonntag, 23. Februar, ablegen. Zuvor steht jedoch der Hexensamstag und Hexensonntag am 15. und 16. Februar und dann der Schmotzige Donnerstag, 20. Februar, an.