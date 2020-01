Fünf Jahre sind es her, dass Geisingen eine neue Sporthalle hat. Und im Gegensatz zu anderen neuen Hallen zeichnet sich diese nicht mehr in sporttreibenden Mitgliedern in Vereinen egal welchen Alters aus. Der Volleyballclub hat sich aufgelöst, die Turnabteilung der Fecht- und Turnerschaft hat ebenfalls nicht den Zugang an Mitgliedern und zusätzlichen Abteilungen und Sportarten, wie sie vor dem Hallenbau angekündigt wurden – etwa Handball, Tischtennis, Leichtathletik, Geräteturnen.

Die Fußballer forderten einst eine Turnhalle für besseren Trainingsbetrieb im Winter und die Möglichkeit, Hallenturniere im Winter durchführen zu können. Vorwiegend die Fußballschule trainiert im Winter in der Halle und die Fußballschule hat nun zum fünfjährigen Bestehen der Halle das erste Turnier ausgerichtet. Es war ein Qualifikationsturnier des Südbadischen Fußballverbandes für die Futsal-Hallenmeisterschaft 2019/2020. Die Fußballschule hat an diesem zweitägigen Turnier, das für die E- C- B- und A-Jugend ausgerichtet wurde, teilgenommen. Alle Mannschaften der Fußballschule kamen eine Runde weiter und müssen sich nun in den Vorrunden am 11. Januar in Donaueschingen beziehungsweise 19. Januar in Bonndorf beweisen. Überstehen sie diese Vorrundenturniere, folgt am 2. Februar die Zwischenrunde und wer sich dort gut schlägt, zieht in die Endrunde am 9. Februar in Bräunlingen ein.

„Wir haben uns um das Turnier beim Verband beworben und den Zuschlag erhalten“, informiert der Kassierer der Fußballschule, Winfried Weiler.

Nach dem Ende der Vorrunde für die Freiluftsaison steht die A-Jugend der Fußballschule auf dem siebten von zwölf Plätzen in der Bezirksliga Schwarzwald. Die B-Jugend hat eine Spielgemeinschaft mit Tengen-Watterdingen und spielt in der Kreisliga des Bezirks Bodensee und belegt dort den zweiten Platz. Die C-Junioren liegen in der Kreisliga A auf dem achten Platz, die D-Junioren in der Kreisliga auf dem achten Platz. Die E-Junioren sind mit drei Mannschaften am Spielbetrieb im Bereich Kleinfeld dabei. Die E-1 belegt den vierten, die E-2 den zweiten und die E-3 den sechsten Tabellenplatz.