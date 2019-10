Auf die Feier freuen sich die Kinder schon einige Tage, auf den Grund aber weniger: Erzieherin Elke Seckinger wurde im Kindergarten Am Stadtgraben verabschiedet. Nach 30 Jahren Tätigkeit am Geisinger Kindergarten verlässt sie nun Geisingen und zieht nach Allensbach, um künftig am Bodensee Kinder zu betreuen. Sie verlässt Geisingen aus familiären Gründen. Ein Anlass, den letzten Arbeitstag der beliebten Erzieherin entsprechend würdig zu gestalten.

An die 50 Kinder sowie das gesamte Erzieherteam warteten im Eingangsbereich des Übergangskindergartens, dem Schulgebäude II. Jedes Kind erhielt vorab eine Blume und dann galt es Spalier zu stehen. Dann spickte eine der nunmehr ehemaligen Kolleginnen durchs Fenster: „Achtung, sie kommt“, hieß es. Die Kinder warteten, bis die Eingangstür aufging, es erklang die Melodie „Time to say goodbye“. Elke Seckinger trat ihre letzte Fahrt von Pfohren nach Geisingen an den Kindergarten an und durchlief den Blumenkinderspalier. Danach durfte sie sitzen und jedes Kind überreichte ihr seine Blume. Damit begann aber erst die Abschiedsfeier. Die Kinder sangen gemeinsam ein Lied, ein Mädchen und ein Bub trugen Gedichte vor. Danach gab es einen Korb voller Präsente von den Kindern. Im Namen des Erzieherteams überreichte die Leiterin Elke König ein Präsent.

Bürgermeister Martin Numberger sowie Hauptamtsleiter Thomas Schmid kamen nicht mit leeren Händen, um der beliebten Erzieherin im Namen des Kindergartenträgers zu danken. „Sicherlich sind schon die Eltern der Kinder, sofern sie aus Geisingen sind, bei Elke Seckinger in den Kindergarten gegangen“, sagte Bürgermeister Numberger. Mit einem Präsent verabschiedeten sich auch die Vertreter des Elternbeirates von Elke Seckinger. Sie wiederum hatte für jedes Kind des Kindergartens ein kleines Abschiedsgeschenk parat, und versicherte, dass sie Kinder und Kolleginnen nach dem Umzug in den Stadtgraben wieder einmal besuchen werde.