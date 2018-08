von SK

Die Angeklagten sind zwischen 22 Jahren und 42 Jahren alt. Alle Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft. Es handelt sich um drei deutsche, zwei albanische sowie jeweils einen belgischen und einen türkischen Staatsangehörigen. Fünf der Angeklagten wohnten vor ihrer Inhaftierung in der Region Geisingen. Den Angeklagten wird gewerbsmäßiges, teilweise auch bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. An den einzelnen Taten waren die Angeklagten in unterschiedlicher Besetzung beteiligt.

Insgesamt handelt es sich um zwei Anklageschriften mit 16 beziehungsweise 20 einzelnen Tatvorwürfen mit teilweise größeren, teilweise kleineren Mengen Drogen. Dabei sollen die Angeklagten mit Marihuana, Kokain, LSD, Amphetamin und Extasy gehandelt haben. Die höchsten Mengen betragen nach den Anklagen hierbei 30 und 40 Kilogramm Marihuana, ein Kilo Amphetamin beziehungsweise 300 Gramm Kokain. Tatort war vorwiegend die Region Geisingen, teilweise auch Tuttlingen.

