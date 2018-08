Die Bläserjugend des Musikvereins Kirchen-Hausen lud zum Abschlussmusizieren vor der musikalischen Sommerpause ein. Drei Kapellen spielten dabei zur Unterhaltung auf der Wiese zwischen Schule, Rathaus und Kirchtalhalle auf. So gab es auch eine Serenade beim Narrenbrunnen, bei den Konzerten wurde die generationenumfassende Gemeinsamkeit, das Musizieren, herausgestellt. Den Auftakt bildete die Bläserklasse der Grundschule. Die Leitung aller drei Orchester hatte Ferenc Guti. Die zwei Jahre der Bläserklasse sind vorbei, im Herbst beginnt dann wieder ein neuer, zweijähriger Bläserklassenkurs mit den Klassen zwei und drei.

Mit den Bläserklassen soll das Interesse am Musizieren geweckt werden, das ja auch positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder hat, aber auch ein Einstieg in die Nachwuchsgewinnung der Musikvereine. Nach der Bläserklasse waren dann schon mehr Plätze besetzt, als die Bläserjugend die Instrumente auspackte und ein Konzert gab. Die Bläserjugend ist die Nachwuchsgruppe des Musikvereins, man musiziert gemeinsam, ist aber juristisch getrennt, also ein eigener Verein. Derzeit sind noch 15 Zöglinge in Ausbildung bei der Bläserschule, deren Mitglied der Musikverein ist. Am Schluss war dann das Stammorchester des Musikvereins an der Reihe, um gemeinsam zu musizieren, und immer mehr Besucher fanden sich auf dem Festplatz ein.

Im nächsten Jahr feiert der Musikverein Kirchen-Hausen sein 60-jähriges Bestehen vom 30. Mai bis zum 2. Juni, verbunden mit dem Bezirksmusikfest des Bezirks V vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar. Die Kapelle hat derzeit 39 Aktive.

Nach der Sommerpause des Vereins, die nunmehr beginnt, stehen neben einigen Auftritten aber auch die Proben für die nächste musikalische Herausforderung an, das Jahreskonzert am 24. November in der Kirchtalhalle.

