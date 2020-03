von Franz Dreyer

Anlässlich der Corona-Problematik wurden Musiker in ganz Deutschland aufgerufen, gemeinsam zu musizieren. Am Sonntag versammelten sich um 18 Uhr die Leipferdinger Musiker auf ihren Balkonen und den Höfen, um den Einwohnern so ein einmaliges Erlebnis zu bieten. Im ganzen Dorf konnte man den Klängen der unterschiedlichsten Instrumente lauschen.

„Mit diesem etwas ungewöhnlichen Ständchen wollte der Musikverein verdeutlichen, dass Musik verbindet, auch wenn man räumlich getrennt ist“, so Schriftführer Manuel Hinz.

Mit den Darbietungen wünschte der Musikverein allen, egal ob Musiker oder Nichtmusiker, Gesundheit, Kraft und Zuversicht für die kommende Zeit.