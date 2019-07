Eine 35-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, schwer verletzt worden. Ein 57-jähriger Autofahrer verließ nach Polizeiangaben an der Anschlussstelle Geisingen die Autobahn und bog auf die Bundesstraße 311 in Richtung Freiburg ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 35-jährigen Motorradfahrerin.

Die 35-Jährige konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, stürzte aber in der Folge. Beim Sturz zog sich die Bikerin schwere Verletzungen zu und musste in die Klinik eingeliefert werden.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.