Wer beim Würfeln Glück hat, erhält einen Neujahrsring: "Dreier-Pasch, 300 im Ersten, 165 im Dritten". Ein im Würfelspiel um die Neujahrsringe nicht geübter Beobachter, der zudem nichts von den Regeln weiß, versteht zuerst mal gar nichts. Wenn an den Stammtischen und Vereinsheimen um die Neujahrsringe gewürfelt wird, werden auch Neulinge schnell mit den Regeln vertraut und finden Gefallen daran.

In einigen Vereinsheimen und Gaststätten der Region Geisingen wird traditionell um die Ringe gewürfelt. Barschen oder Paschen wir dieses Spiel genannt. Es ist keine Frage von Alter und Geschlecht, sich am Würfelspiel zu beteiligen. Und manche gehen dann danach mit zehn oder 20 Ringen nach Hause, anderen reicht einer oder zwei. Man wünscht sich dann einen guten Rutsch und startet den Heimweg, ob sich zuhause alle über die Vielzahl von Ringen freuen, ist offen. Manche verschenken sie aber auch wieder an Freunde und Bekannte.