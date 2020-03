Durch ein aus unbekannter Richtung geworfenes Hühnerei getroffen wurde am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr im Bereich der Heilig-Kreuz-Kapelle das Auto einer 45-jährigen Fahrerin. Die Frau war auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. „Das Ei traf die Motorhaube des Wagens und verursachte abgesehen vom Schrecken der Geschädigten einen deutlichen Lackschaden auf der Motorhaube“, informierte ein Polizeisprecher.Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Auffällig sei, dass in letzter Zeit mehrfach im Zusammenhang mit weiteren Straftaten Hühnereier gegen diverse Objekte geworfen worden seien, so der Polizeisprecher.Nun wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462/94640 zu melden.