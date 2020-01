Am Dienstagnachmittag hat ein 28-Jähriger durch sein Verhalten Einsatzkräfte der Polizei an einem Anwesen an der Hauptstraße beschäftigt. „Schon in der Vergangenheit war der junge Mann immer wieder aufgrund psychischer Probleme auffällig geworden“, informierte ein Polizeisprecher.

Am Dienstag, gegen 15.45 Uhr, warf der 28-Jährige mehrere Gegenstände, darunter auch Messer, aus einem Fenster eines Gebäudes an der Hauptstraße und beschimpfte vorbeigehende Passanten. Nach der Mitteilung konnten die eintreffenden Polizeistreifen den jungen Mann widerstandslos dingfest machen. Der 28-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik gebracht.