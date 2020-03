Schaden in Höhe von 24 000 an einem Mercedes und mehrere demolierte Schutzplanken sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 2.45 Uhr kurz vor der Autobahnanschlussstelle Geisingen auf der Autobahn 81 ereignet hat.

Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer war in in Richtung Stuttgart unterwegs. „Eigenen Angaben zufolge sei er kurz vor der Anschlussstelle Geisingen mit dem rechten Vorderrad über einen nicht näher bestimmbaren Gegenstand gefahren beziehungsweise diesem ausgewichen.

In der Folge sei der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Schutzplanken geprallt“, informierte ein Polizeisprecher. Der Fahrer blieb unverletzt, der demolierte Wagen musste abgeschleppt werden.