von Thomas Schröter

Mit dem Abschluss eines Bebauungsplanverfahrens für einen Teilbereich des Gewerbegebiets Danuvia81 und der Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für das Gebiet „Schlemmersbrühl“ im Ortsteil Kirchen-Hausen hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung die Voraussetzung für weitere gewerbliche Ansiedlungen und die Schaffung zusätzlichen Wohnraums in der Region Geisingen geschaffen.

Der Bebauungsplan „Danuvia81 Nord“ bezieht sich auf ein rund 9,4 Hektar großes Areal, das sich außerhalb des Wohngebiets zwischen der Autobahn A 81 und der Tuttlinger Straße erstreckt. Der neue Bebauungsplan weist die beiden der Wohnbebauung näher gelegenen westlichen Teilflächen als Gewerbegebiet aus, während die weiter östlich gelegenen Teilflächen als Industriegebiet definiert werden.

Der Bebauungsplans nimmt einige Nutzungsausschlüsse vor, mit denen, wie Stadtplaner Thomas Kreuzer erläuterte, die vorgesehene klassische Gewerbe- und Industrienutzung auf dem Gesamtareal gesichert werden soll. Darunter fallen beispielsweise Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Auch bestimmte gewerbliche Nutzungen wie reine Bürogebäude und Gebäude für freie Berufe, Tankstellen, Vergnügungsstätten und Anlagen der Fremdwerbung werden ausgeschlossen, um den Erhalt der Fläche als zusammenhängender Produktionsfläche, die nicht durch anderweitige Nutzungen unterbrochen werden soll, zu gewährleisten.

Bedenken äußerten die Fraktionssprecher Paul Haug (FW/FDP), Christoph Moriz (CDU), Uwe Kraft und Andreas Heidel an der Streckenführung der im östlichen Teil des Plangebiets vorgesehen Zu- und Abfahrt. Der vorgesehene Kreuzungsbereich sei aus topographischen Gründen schlecht einsehbar und stelle deshalb eine potentielle Gefahrenstelle dar, lautete ihre Kritik. Ob die geplante Straße in dieser Form tatsächlich gebaut werde, entscheide sich erst, wenn es für diesen östlichsten Bereich Nachfrage gebe, erklärte Stadtplaner Kreuzer. Insofern sei diese Streckenführung nicht in Stein gemeißelt.

Mit einer Änderung des bestehenden Bebauungsplans für das Gebiet „Schlemmersbrühl“ in Kirchen-Hausen sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für ein Vorhaben der Firma Wohnbau Hegau geschaffen werden. Das Unternehmen beabsichtigt, eine rund 1,8 Hektar große Fläche für Wohnbauflächen zu erschließen und zu bebauen. Der Investor plant den Bau von insgesamt 19 Wohngebäuden. Dazu soll das bislang als Gewerbe-, Misch-, und Wohngebiet ausgewiesene Areal in ein allgemeines Wohngebiet gewandelt und die Erschließungsstraßen eine sinnvollere Linienführung erhalten.

Auf Antrag von FW/FDP-Fraktionschef Paul Haug werden zwei Aspekte bereits zum jetzt erfolgten Start des Bebauungsplanverfahrens in den Kriterienkatalog übernommen. Zum einen die städtische Stellplatzverordnung, nach der pro Wohneinheit zwei Stellplätze vorgeschrieben sind. Zum anderen ein Verbot von Stein- beziehungsweise Schottergärten.