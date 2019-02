Wenn am kommenden Samstag und Sonntag der Vorhang in der Stadthalle bei den Zunftabenden aufgeht, steht vor dem Programm eine Unzahl an Proben der über einhundert Akteure. Seit Wochen wird geprobt, und für manche wird dann auch die Zeit knapp, trotz der Tatsache, dass die Fasnet 2019 später ist. In den letzten zwei Wochen ist die Stadthalle nahezu ständig von den Narren belegt, die Proben, die bis dahin teilweise im Feuerwehrgerätehaus stattgefunden haben, wurden nun in die Stadthalle verlegt. Stimmen bei den Tanzgruppen die Choreografien, müssen diese auch auf der Bühne geprobt werden, denn diese gilt es auszufüllen. Und dazu gehört auch die Beleuchtung, ebenso Effekte wie Seifenblasen oder Nebel und die Kulissen.

Verantwortlich für den Zunftabendablauf bei der Narrenzunft ist Narrenrat Tobias Bretzke. Geprobt wurde teilweise auch am Sonntag, für die großen Gruppen Hexen und Hansele fanden schon Wochen vorher Arbeitseinsätze und Proben statt. Denn diese beiden Gruppen bauen für den Zunftabendauftritt auch eine Menge an weiteren Requisiten und Kulissen.

Am kommenden Freitag, 1. März, ist dann nochmals eine Hauptprobe, am Samstagnachmittag ist dann die Aufführung für Kinder und ältere Einwohner geplant. Der Zunftabend, der unter dem Motto „überall Maskenball“ steht, startet dann am Samstag, 2. März, um 19.30 Uhr. Hierfür gibt es keine Karten mehr. „Wir sind ausverkauft“, betont Narrenrat und Säckelmeister Alexander Höfler.

Für den Sonntag, 3. März, hier wird der Zunftabend wiederholt, gibt es noch Karten an der Abendkasse. Am Sonntag findet der Zunftabend dann bereits um 18 Uhr statt. Am Freitagnachmittag ist außerdem noch Kinderfasnet ab 14 Uhr in der Mensa und dem Foyer der Stadthalle für Kinder von vier bis zwölf Jahren. Sie werden von zahlreichen Aktiven der Zunft betreut und unterhalten. Start der Fasnet ist am Donnerstagmorgen in der gesamten Region Geisingen mit dem Antrommeln der Fasnet, dann werden teilweise die Ortsvorsteher und am Nachmittag auch Bürgermeister Hengstler entmachtet.