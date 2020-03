von Franz Dreyer

Nach den überwältigenden Erfolgen, welche die Konzerte mit dem Frontmann der ehemaligen Klostertaler, Markus Wohlfahrt, in der Aulfinger Pfarrkirche St. Nikolaus zu verzeichnen hatten, gastiert die von ihm neu gegründete Band zu einer Klostertaler Generationsparty in Kirchen-Hausen. Wohlfahrt und seine Band Alpin Kg geben das Konzert am Freitag, 24. April, 20.30 Uhr, in der Kirchtalhalle in Kirchen-Hausen.

Die Band „Alpin Kg“ verbindet die neue spritzige Volksmusik, wie sie beispielsweise Bands wie „La Brass“ mit poppigen Sounds pflegen. Markus Wohlfahrt zählt seit Jahren zu den modernen Protagonisten des Schlagers und der Volksmusik. Er steht bekanntlich für musikalische Qualität. Die Musik der neuen Band passt zu ihm wie der Maßanzug eines Edeldesigners. Mit den 1976 von Markus Wohlfahrt gegründeten Klostertalern, denen er bis 2010 als Bandleader vorstand, fand die Rock- und Poppmusik ihre Eintrittskarte in ein eher verstaubtes Genre. Mit der neuen Band hat Wohlfahrt einen lang gehegten Wusch erfüllt und seine Liebe zur Blasmusik zum Pop und natürlich zum Schlager ausgelebt. Die Generationenparty soll so zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Karten im Vorverkauf für 25 Euro, Abendkasse 30 Euro, kann man sich bereits sichern bei Daniel Biehler, Telefon 0152/213 209 80, Stefan Weiler, Telefon 0152/268 745 52, bei Blumen und mehr, Telefon 0771/920 350 84 und Gasthaus Adler, Aulfingen, Telefon 07708/394.