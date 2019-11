Der katholische Kirchenchor Geisingen hat ein neues Ehrenmitglied: Maria Feineisen wurde nach 67-jähriger aktiver Zugehörigkeit verabschiedet. Eine sehr lange Zeit, in der sie dem Kirchenchor die Treue gehalten hat und nun als Altersgründen dem Chor adieu sagt. Den Kontakt hält sie zum Chor auch weiterhin. „Ich habe in den 67 Jahren der aktiven Sängertätigkeit elf Dirigentinnen und Dirigenten erlebt“, betonte Maria Feineisen. Die Vorsitzende des Kirchenchores, Gudrun Buss, wie auch Präses Pfarrer Adolf Buhl, würdigten die jahrzehntelange Zugehörigkeit zum Chor.

Maria Feineisen war aber nicht die einzige Person bei der Hauptversammlung des Chores, die eine Urkunde erhielt. Seit 40 Jahren ist Edith Mayer, die zudem noch zweite Vorsitzende ist, aktiv in Dienste der Kirchenmusik, und gar auf 50 Jahre bringt es Albert Raus. Er hat in zwei Chören gesungen, der gebürtige Leipferdinger war im Leipferdinger Chor aktiv, auch noch einige Jahre, nachdem er in Geisingen seinen Wohnsitz fand und kam dann zum Geisinger Chor.

Der Geisinger Kirchenchor hat derzeit 29 Aktive. Seit Herbst diesen Jahres ist der Geisinger Kirchenchor in Gutmadingen. Zusammen mit den Gutmadinger Aktiven des dortigen Kirchenchores proben beide Chöre unter der Leitung von Elke Ringwald-Speck gemeinsam und treten auch bei kirchlichen Hochfesten gemeinsam auf. „Wir sind dankbar, dass uns die Gutmadinger aufgrund eines fehlenden Dirigenten aufgenommen haben“, war der Tenor vieler Aktiver und auch der Vorstandschaft. Ob diese vorübergehende Gemeinsamkeit von Dauer ist, werden noch weitere Gespräche zeigen. Die beiden kirchlichen Hochfeste wurden bereits gemeinsam umrahmt, ferner das Patrozinium in Gutmadingen am vergangenen Sonntag und dann das in Geisingen am 8. Dezember, sowie die Auftritte des Chores um die Weihnachtsfeiertage.

Der Kirchenchor Geisingen ist auch außerhalb der Umrahmung von Gottesdiensten aktiv tätig, sei es bei der Bewirtung von Veranstaltungen oder auch bei der Teilnahme an der Adventsfensteraktion.