Egal, wie das Wetter wird, der Wandertreff am 1. Mai auf dem Wartenberg findet auf jeden Fall statt. Die Bläserjugend der Gutmadinger Harmonie hat den nördlich von Gutmadingen gelegenen Wartenberg jeden Tag im Blick – und immer am 1. Mai auch fest im Griff. Zu diesem schönen Fleck mit einem herrlichen Blick über die Baar laden die Nachwuchsmusiker traditionell ein und längst nicht nur Wanderer aus der ganzen Region steuern den markanten Berg über der Donau an diesem Tag an. Es ist übrigens die 26. Veranstaltung dieser Art auf dem Geisinger und Gutmadinger Hausberg.

Politisch gehört er zu Geisingen, bis 1936 zur damaligen Gemeinde Wartenberg, die zusammen mit den Einwohnern des Wartenberges, wie auch von Drei Lärchen, eine selbstständige Gemeinde bildete und dann nach Geisingen eingemeindet wurde. Kirchlich gehörten die Wartenberger noch lange zur Pfarrei Gutmadingen. Und die beiden Narrenfiguren „Hund und Katz“ des Narrenvereins haben ihren Ursprung in einer Sage, die in Gutmadingen begann und mit dem Tod der zwei Ritter nach einer Brautentführung endete.

Auf dem Wartenberg gibt es bereits zur Mittagszeit Herzhaftes und Süßes aus der Küche der Bläserjugend sowie aus der Kuchentheke. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Donaumusikanten Gutmadingen sowie die Gässlihuper. Diese laden übrigens am 18. Mai zu einem Jubiläumskonzert ins Gemeinschaftshaus ein, der Erlös kommt der Kirchenrenovierung zugute. Für die Gässlihuper ist der Wandertreff in diesem Jahr die musikalische Saisoneröffnung.

Wenn das Wetter mitspielt, kann während des Wandertreffs von 14 bis 16 Uhr die Kapuziner-Eremitage besichtigt werden. Ein Kleinod, oder auch das „Geheimnis des Wartenberges“, wie es vom Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins, Peter Bury, immer wieder bezeichnet wird.,