von Franz Dreyer

Ein großer Ereignis wirft in Leipferdingen seinen Schatten voraus. Im nächsten Jahr kann der Männergesangverein Eintracht sein 150- jähriges Bestehen feiern. Mit der Gestaltung des stolzen Jubiläums, ein Geschehnis des ganzen Ortes, hat sich der Vorstand bereits in mehreren Sitzungen beschäftigt. Wie Tobias Hinz, Sprecher des Vorstandsteams in der Jahreshauptversammlung informierte, ist angedacht, zum Jubiläum zwei große Veranstaltungen, unter anderem ein Kirchenkonzert mit einem sich anschließenden Galaabend durchzuführen. Überlegungen gehen auch dahin, dass sich die Sänger in neuen Uniformen präsentieren

Nach dem gegebenen Ausblick sind auch 2020 viele Aktivitäten geplant. Neben der Mitgestaltung mehrerer auswärtiger Konzerte beteiligt man sich am Kramerfest und der 1250-Jahr-Feier in Aulfingen. Höhepunkte werden wieder die Sichelhenke und das gemeinsam mit dem Musikverein gestaltete Wunschkonzert sein. Der Verein ist mit konstant 30 Sängern und insgesamt 125 Mitgliedern gut aufgestellt. Mit 55,1 Jahren haben die Aktiven im Vergleich zu anderen Gesangvereinen ein relativ junges Durchschnittsalter bei 31,6 Mitgliedsjahren.

Schriftführer Stefan Huber brachte in seinem umfassenden Tätigkeitsbericht die beachtliche Dynamik im vergangenen Jahr, auch zur Geselligkeit, in Erinnerung. Nach dem von Ingo Speck gegebenen Kassenbericht wurde 2019 wieder solide gewirtschaftet. Kassenprüfer Manfred Gruber bestätigte eine beispielhafte Kassenführung.

Chorleiter sieht positive Entwicklung

Chorleiter Tobais Hilbert zeigte sich mit den gesanglichen Leistungen sehr zufrieden und resümierte : „Wir sind auf einem guten Niveau.“ Für wünschenswert hielt er jedoch einen stärkeren Probenbesuch, der wie Simon Speck berichtete, auf 74,6 Prozent zurückging.

Bei den Wahlen wurden einstimmig bestätigt: Schriftführer Stefan Huber, Kassierer Ingo Speck, Probewart Simon Speck, Notenwarte Sven Speck, Stefan Huber, Kassenprüfer Artur Fluck, Manfred Gruber, sowie die Ausschussmitglieder Günter und Daniel Frank, Kai Mutzel, Ingo Weh Für die Ortsverwaltung dankte Anke Hornung dem Gesangverein für sein Engagement.